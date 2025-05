Mayor de la Policía reconoce que recibió dinero de ‘Tuta’, líder del PCC que vivía en Santa Cruz

El Policía investigado en este caso fue enviado a la cárcel, este sábado, y este domingo la red Unitel accedió a su declaración

Mario Rocabado

Fuente: UNITEL La Justicia envió a la cárcel por un lapso de 90 días, de manera preventiva, al mayor de la Policía Gabriel J. S. H., quien lideraba un grupo de inteligencia y que fue aprehendido acusado de estar implicado en el caso 'Tuta', en el que se investiga los nexos que el líder del PCC, Marcos Almeida, pudo haber tenido en Santa Cruz.





Este domingo, la red Unitel accedió a la declaración de Gabriel J. S. H. ante la Policía. En el documento, el policía reconoce que recibió dinero proporcionado por ‘Tuta’ y que luego lo transfirió para el trámite de la cédula de identidad de extranjería de este sujeto con antecedentes penales.

“Sí. Realicé dos a tres pagos al sof. Atahuichi (un hombre al que identificó como personal de la Policía y quién dijo que tiene contacto directo con ‘Tuta’). Uno de los pagos fue de Bs 2.000 mediante QR de mi cuenta de banco, que es de convenio de la Policía Boliviana. Los demás pagos fueron en efectivo en montos similares cancelando el total de una suma de Bs 6.500. Todos los montos de dinero que entregué me los dio el sr. Maycon Goncalves Da Silva, en efectivo”, sostuvo.

’Tuta’ fue capturado la anterior semana en Santa Cruz cuando intentaba realizar un trámite en el Servicio General de Identificación Personal (Segip). Según las investigaciones, este sujeto vivía hace 10 años en Bolivia con un nombre falso, Maycon Goncalves Da Silva.

Luego, el policía, implicado en este caso, aseguró que no conoce a ‘Tuta’; sin embargo, reconoció que dentro de sus funciones no está gestionar trámites de personas particulares nacionales y /o extranjeras.

En su declaración, el policía dijo que no acompañó a ‘Tuta’. “Llegué solo al Segip y lo encontré al interior de extranjería. Al pasar, lo vi y pasé a saludarlo y me quedé con el mismo unos 15 minutos aproximadamente y posterior me retiré y me fui en mi vehiculo particular”, sostuvo.

Fuente: UNITEL