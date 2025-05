“Me amenazaron con un cuchillo”: así atracaron a un hombre al salir de su trabajo en la avenida La Salle

Naira Menacho

Un joven fue víctima de un atraco en la avenida La Salle, entre el segundo y tercer anillo, cuando dos antisociales lo amenazaron con un cuchillo para robarle el celular. Según la víctima, los delincuentes lo tiraron al suelo y lo golpearon frente a varios transeúntes que no intervinieron.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda cercana. En el video se observa cómo los antisociales se acercan caminando al joven, que estaba descansando en una acera, y proceden a agredirlo, amenazándolo con un cuchillo antes de huir con el celular robado.

“Salí de mi trabajo y se me acercaron dos personas; me amenazaron con un cuchillo y me tiraron al suelo. Al ver el cuchillo, tuve que entregarles el celular para que no me hicieran daño. Quiero pedir más seguridad para la población”, relató la víctima.

El joven, que recientemente llegó de Cochabamba para trabajar en Santa Cruz, señaló que al momento del atraco había varias personas observando, pero ninguna intentó ayudarlo.

“Había gente, pero tampoco me auxiliaron”, afirmó, y pidió a la comunidad ser más empática.