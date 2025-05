El futbolista boliviano, Miguel Terceros, se vio envuelto en un escándalo de racismo en el fútbol brasileño. El jugador del América MG fue acusado de lanzar insultos con tintes racistas a un futbolista rival, provocando todo tipo de reacciones en las redes sociales.

A los 30 minutos del partido entre Operário Ferroviário y América Mineiro, por la sexta fecha del torneo Brasileirao B, se produjo la supuesta agresión por parte de Miguelito al jugador Allano.

Os jogadores do Operario acusaram Miguelito do América dizendo que ele cometeu racismo com Allano do Operário

O jogo ficou paralisado por alguns minutos e os jogadores do Operário ficaram indignados pic.twitter.com/FInb81rpur

— Noite de Copa (@Noitedecopa) May 5, 2025