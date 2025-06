Ministra de salud cuestionó a Jorge «Tuto» Quiroga por confundir el SUS con un seguro de salud privado

El también exmandatario dijo que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) no invirtió recursos de los hidrocarburos para mejorar la atención medica en el país.

La ministra de Salud, María Renée Castro, cuestionó las declaraciones que hizo el candidato a la presidencia por la alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, por confundir el Seguro Único de Salud (SUS) con un seguro privado.

“Confundir SUS con seguro es más que 1 error técnico: es desconocer el derecho a la salud. El SUS no se compra, se garantiza”, escribió la Ministra en sus redes sociales.

La semana pasada, Quiroga fue el primer candidato a la presidencia que participó en el programa Fides en las Ánforas, donde habló sobre las propuestas que tiene su plan de gobierno para mejorar el sistema de salud en el país.

“¿En qué se gastó la plata? En temas que eran absolutamente innecesarios y no se los destinó a la salud ni a la educación, podías haber pagado un seguro universal de salud por 50 años con la plata que te ingresó del gas”, dijo el candidato.

Al respecto, Castro señaló que el SUS es una política pública, no un contrato privado. “Es justicia social, no protección individual. Cuando no se entiende la diferencia, no se está listo para gobernar”.

Quiroga propuso la descentralización de los recursos para que sean manejados por las gobernaciones y municipios que permitan mejorar el sistema de salud, además de la digitalización.

