Ministro de Defensa: «No tenemos gas, se agotó»

Milen Saavedra

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, admitió que las existencias del gas que tenía Bolivia están agotadas.

«Pese a las adversidades, a las dificultades, un país como el nuestro, bloqueado por su Asamblea, ha agotado ya sus reservas de gas, no tenemos gas, se nos ha agotado, no se ha repuesto como se decía las reservas de gas», afirmó Novillo en Que No Me Pierda de Red Uno.

Comentó, que pese al hallazgo de nuevos pozos gasíferos, su explotación tomará años.

«Hay descubrimiento de un pozo, pero su desarrollo todavía va a ser 2 o 3 años, se ha descubierto otro pozo petrolero, pero también su desarrollo nos va a tomar tiempo», agregó.