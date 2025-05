Ministro Ruiz aconseja a Eva Copa cuidarse de Richter y Bobaryn a quienes califica de ‘mala leche’

El titular de Medio Ambiente y Aguas cuestiona a los dos candidatos de Morena y advierte a Eva Copa sobre su entorno político

En el marco de un evidente ambiente cada vez más electoralizado el país, debido a la cercanía de los comicios presidenciales; el ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, lanzó fuertes críticas contra Jorge Richter y Freddy Bobaryn; el primero, candidato vicepresidencial y, el segundo, vicepresidente del frente político Movimiento de Renovación Nacional (Morena), liderado por la alcaldesa de El Alto y ahora candidata presidencial, Eva Copa.

Ruiz calificó a ambos allegados a Copa como personas de ‘mala leche’ y advirtió a la lideresa alteña que debe tener cuidado con quienes la rodean. “Richter y Bobaryn son mala leche. Eva, tenga cuidado. No duerma tranquila teniendo a esa gente a su lado”, señaló Ruiz sobre las dos personas estrechamente allegadas a la primera autoridad de El Alto y que tuvieron altos cargos en el gobierno de Luis Arce Catacora; Richter fue vocero y Bobaryn, viceministro.

“Hay que tener cuidado con algunas personas que pretende sumarlas, o crees que las has sumado. En el caso de Jorge y de Freddy tienen que tener mucho cuidado, porque hay que armar un buen equipo, no con ‘malas leches’; para construir un proyecto político tienes que construir con compañeros comprometidos, no es fácil. Por las acciones y los ejemplos, parece que (Richter y Bobaryn) son ‘mala leche’, podría decirse que sí lo son”, puntualizó.

Ruiz afirmó que ahora se entienden las constantes críticas de Richter, exvocero presidencial del gobierno de Luis Arce, porque su objetivo era tener un espacio electivo, ahora es postulado como candidato a la vicepresidencia por Morena en un espacio que fue objeto de duras críticas del exfuncionario estatal, que cuestionó en reiteradas oportunidades la utilidad de la Vicepresidencia del Estado; incluso, afirmó en 2024 que ‘no es útil para la sociedad’ y que ‘no aporta prácticamente nada’.

“Le toca, de alguna manera, tragarse sus palabras, porque criticaba este espacio político y hoy va de candidato a este espacio político, lo que demuestra que su aspiración era pasar de analista político a político, ser candidato es lo que quería; es más, en algún momento dijo que estaría preparado para ser presidente, y no sé si del barrio o de la presidencia de Bolivia, eso es lo que dijo en su momento; yo reclamo, porque no está bien que estas personas se aprovechen de estos espacios; eso no habla mal del gobierno, sino de esa persona”, aseveró.

En ese sentido, reiteró que el exvocero peca de oportunismo político, porue cuando formaba parte del Ejecutivo tenía un discurso favorable hacia el gobierno, pero que tras su salida se convirtió en un crítico activo. ‘Es una persona que dice una cosa y actúa de otra manera’, refirió Ruiz, para luego advertir a Eva Copa que tenga sumo cuidado, porque Richter tiene intereses personales y los antepondrá al proyecto de Morena.

“Richter también fue candidato y trabajó con el señor Manfred Reyes Villa, después atacó a Reyes Villa; está con ellos, pero cuando los deja los ataca; eso habla muy mal de él. Está claro también que hay que decirle que no es con tanta teoría, es con práctica, y es arriesgándose y animándose; cuidado con los cálculos, le puede salir mal como el comentario que le ha salido anteriormente”, apuntó a propósito de las veces que Richter terminó en malos términos sus relaciones políticas.

‘Están en el gobierno, salen y atacan. Así actúan’, añadió Ruiz, en alusión a Freddy Bobaryn, exviceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, quien, en las pasadas horas, al parecer por desavenencias con la alcaldesa alteña posteó en su cuenta de la red social X una crítica a las duplas electorales, entre ellas la de Morena, aunque posteriormente la borró; empero, muestra que también existe un grado de malestar en esa flamante organización política.

“Mediocridad en las duplas, cuando la política decepciona. Llegaron ‘los nuevos’, ‘los salvadores’, ‘los patriotas’. Pero son los mismos de siempre, con los mismos vicios, solo que mejor maquillados. Prometen futuro con discursos viejos. Hablan de cambio, pero ni sus ideas han cambiado de peinado. ¿Liderazgo? No Solo un casting de egos buscando protagonizar la próxima tragedia nacional. Bolivia no se transforma con frases virales ni caravanas con banda. Se transforma con visión, ética y coraje. Y ninguna dupla lo tiene”, escribió Bobaryn.

Las declaraciones del ministro reflejan las tensiones crecientes dentro del contexto político nacional, especialmente entre sectores cercanos al oficialismo y las nuevas fuerzas emergentes como Morena, que ha logrado capitalizar el liderazgo de Eva Copa, en ascenso desde su ruptura con el Movimiento al Socialismo (MAS) en 2020. Richter y Bobaryn se acercaron a ese proyecto alternativos como un intento de reubicarse en un nuevo escenario electoral cada vez más complejo e incierto.