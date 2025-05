MNR: de dominar la escena política a bajarse de la carrera electoral

El movimiento logró liderar la Revolución del 52, dar una respuesta a la crisis de los 80, pero no consiguió superar los hechos luctuosos de octubre de 2003.

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

Fuente: Visión 360

De ser la mayor fuerza política en la segunda mitad del siglo XX en Bolivia, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) pasó a bajarse de las elecciones en curso. Tuvo su auge en 1952 y vivió un punto de inflexión en “Octubre”.

De las entrevistas realizadas para esta nota se da cuenta que el MNR logró liderar la Revolución del 52, dar una respuesta a la crisis de los 80, pero no consiguió superar los hechos luctuosos de octubre de 2003, que marcaron un antes y un después en su trayectoria política.

Dicha sigla participó en las elecciones del 2019, postuló a Virginio Lema y Fernando Untoja como su binomio. Logró el 0,9% del voto popular. Tal porcentaje le hubiera valido la pérdida de la personería jurídica; no obstante, dichos comicios fueron anulados por las denuncias de fraude electoral. En 2020, al igual que ahora, no participó en los comicios.

Con esta elección, serían dos veces consecutivas en las que el MNR se ausenta de participar. De acuerdo con el inciso “c” del artículo 58 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, son pasibles a la cancelación de la personería jurídica los partidos que “no concurran de manera consecutiva a dos elecciones, según su alcance como organización política”.

Del auge a la intrascendencia

Para Sayuri Loza, el partido fundado en 1942 es una suerte de “zombi”, debido a que, en la actualidad, carece de representación y base social, y solo tiene vigencia porque hay un grupo de gente que aún tiene la sigla.

“Hay ciertos puntos de inflexión que hacen que los partidos mueran realmente. Para mí, el MNR actualmente es un zombi, porque no tiene representación, no tiene una base social, tiene un grupo de gente que está ahí porque tiene la sigla, que si el MNR hubiera perdido, la sigla desaparecía. Y además ya las nuevas generaciones no saben lo que es el MNR”, consideró Loza, en entrevista a Visión 360.

Hugo San Martín, exdiputado del partido rosado, manifestó que en la actualidad el mismo es “intrascendente” en la política nacional, debido a una mala lectura política realizada durante su última gestión de gobierno, que fue entre 2002 y 2003, y que terminó con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada a la Presidencia y salida del país.

“El MNR ya es un partido totalmente intrascendente en este momento, producto de su inadecuada visión el año 2002-2003. En ese momento le correspondía al MNR hacer la Asamblea Constituyente y generar el tercer ciclo estatal”, manifestó San Martín a este medio.

En ese marco, Valentín Abecia López, autor del libro Los inquilinos del poder, expresó que la “falta de un liderazgo claro” terminará por hacer desaparecer al partido, que en el siglo XX controló el Parlamento y tuvo un alcance a nivel nacional.

“Mientras no haya un liderazgo claro en el MNR, yo creo que esto tiende a desaparecer. Yo creo que el MNR no ha encontrado una línea, no ha encontrado un liderazgo claro y particularmente siento enormemente que el partido va a desaparecer en los próximos años, lamentablemente”, sostuvo Abecia.

El MNR acordó el domingo pasado no participar en las elecciones generales del 17 de agosto de este año, y solicitará una licencia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Desde la sigla abogan por la unidad de la oposición para evitar la dispersión del voto.

“Vamos a dar total apoyo a ese postulante (de oposición). Por eso el Comando nacional y el Comité Político Nacional del MNR han decidido no ir con candidato propio y pedir licencia al Órgano Electoral”, informó el secretario ejecutivo del partido rosado, Javier Rojas.

En la historia

El MNR fue un partido político nacional, fundado el 7 de junio de 1942, en el marco de la masacre de Catavi. Presidió la República de Bolivia por medio de las presidencias de Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Zuazo y Gonzalo Sánchez de Lozada.

Actores de la historia nacional como Wálter Guevara Arze, Lidia Gueiler Tejada comenzaron sus carreras en el partido rosado, siguiendo su senda después, tras escisiones del partido. Varios de los fundadores del MNR fueron ministros del gabinete presidencial de Gualberto Villarroel.

En 1952 encontró su mayor auge político con la Revolución Nacional. En el poder, el MNR dispuso al menos tres reformas de gran trascendencia: El voto universal, la nacionalización de las minas y la reforma agraria.

En 1964, se constituyó el Pacto Militar Campesino, una alianza entre los campesinos y el Estado boliviano que emergió en la Revolución Nacional de 1952, gracias a la reforma agraria. Fue el 4 de noviembre de 1964, cuando René Barrientos, entonces vicepresidente, derrocó a Paz Estenssoro, y fue el propulsor de ese pacto. Sin embargo, con esa asonada comenzó una seguidilla de gobiernos militares, que duró más de 15 años, hasta el retorno de la democracia en 1982.

En 1985, Paz Estenssoro volvía a la Presidencia por un cuarto término. Recibió un país con una hiperinflación galopante, pero en democracia. Su gobierno (1985-1989) emitió el Decreto Supremo 21060, con una serie de medidas económicas como la relocalización de trabajadores mineros, la eliminación de al menos 400 impuestos, la creación del boliviano como moneda nacional, entre otras, que lograron estabilizar la economía, pero con un muy alto costo social.

En 1993, Sánchez de Lozada inició la penúltima gestión del MNR en el poder. Durante su gobierno se puso en marcha la “participación popular” y la denominada capitalización.

Pero fue en 2003, cuando se registró un punto de inflexión. En ese año, el partido rosado atravesó por la denominada “Guerra del Gas”, en la que varios sectores se opusieron a la venta y exportación del gas a los Estados Unidos, vía puertos chilenos. Los hechos luctuosos dejaron un saldo de más de 60 personas fallecidas y varios heridos. Goni, quien estaba en su segundo mandato, renunció a la Presidencia y salió del país rumbo a Estados Unidos.

Los cinco hitos de la historia del MNR

La masacre de Catavi (1942) Este hecho luctuoso determinó la aparición del MNR en el radar político. La sigla ya tenía congresistas; sin embargo, esa bancada fue la única que se pronunció sobre estos hechos luctuosos, y comenzó a ganar popularidad.

Este hecho luctuoso determinó la aparición del MNR en el radar político. La sigla ya tenía congresistas; sin embargo, esa bancada fue la única que se pronunció sobre estos hechos luctuosos, y comenzó a ganar popularidad. La Revolución Nacional (1952) Luego del “Mamertazo”, en alusión al autogolpe de Mamerto Urriolagoitia, se da la Revolución de 1952. Víctor Paz Estenssoro, que estaba en el exilio en Argentina, es recibido por la población y asume el poder.

Luego del “Mamertazo”, en alusión al autogolpe de Mamerto Urriolagoitia, se da la Revolución de 1952. Víctor Paz Estenssoro, que estaba en el exilio en Argentina, es recibido por la población y asume el poder. Pacto Militar Campesino (1964) El 4 de noviembre de 1964, el vicepresidente René Barrientos, de la célula castrense del MNR, encabeza un golpe que termina por derrocar a Paz Estenssoro, poniendo fin a una hegemonía de 12 años del partido rosado.

El 4 de noviembre de 1964, el vicepresidente René Barrientos, de la célula castrense del MNR, encabeza un golpe que termina por derrocar a Paz Estenssoro, poniendo fin a una hegemonía de 12 años del partido rosado. DS 21060 (1985) Bolivia recupera la democracia, pero estaba en hiperinflación. Paz Estenssoro emite el Decreto Supremo 21060, con un paquete de medidas estructurales que restablecieron la economía, a un muy alto costo social.

Bolivia recupera la democracia, pero estaba en hiperinflación. Paz Estenssoro emite el Decreto Supremo 21060, con un paquete de medidas estructurales que restablecieron la economía, a un muy alto costo social. La Guerra del Gas (2003) La decisión de la venta de gas boliviano a Estados Unidos por puertos chilenos desató la indignación de varios sectores, que se movilizaron hasta la renuncia de Goni. Quemaron la Casa Rosada, perteneciente al partido.

Puntos de vista

Sayuri Loza: “No podemos librarnos del caudillismo”

Cuando tienes partidos grandes, en algún momento siempre sabes que van a desaparecer, por varias razones, primero porque el poder desgasta mucho; segundo, porque los líderes históricos o así llamados fundadores, en Bolivia no podemos nosotros librarnos del caudillismo, entonces estos líderes históricos o fundadores suelen o morir o empezar a degenerar en conductas radicales o a tener mucha oposición dentro del mismo partido.

Todo tiene un tiempo de vida, nada es para siempre. El MNR le debe su grandeza, sí, a estos líderes, Paz Estenssoro, Siles, Guevara, pero también a que por muchos años ha representado a lo nacional popular.

El MNR era el partido del pueblo, de los de abajo, de los mineros, de los comerciantes, de los obreros, de los fabriles, y, claro, siempre aquí ha sido mayoría la gente de abajo. Y por eso también a ellos les conviene lanzar el voto universal, porque eso permite que tengan mayor votación. El MNR se las ha arreglado de muchas maneras para poder ganar siempre.

Lo malo es que con el paso de los años el MNR empieza a padecer de las mismas contradicciones que habían padecido los así llamados gobiernos de las roscas. Empiezan, por ejemplo, a relacionarse mucho con Estados Unidos, a dar muchas prerrogativas a los Estados Unidos, a hacer ciertos pactos, alianzas, que a la gente le empiezan a caer mal. Y claro, años después, con el DS 21060, la cosa termina mal.

Todo lo que había hecho el MNR, en 1952, como nacionalizar las minas, la misma reforma educativa, termina haciendo al revés lo que había hecho. Se les decía que lo que escriben con la mano lo borran con el codo, y ese ha sido un golpe de muerte.

Hugo San Martín: “Ahora el MNR es un partido marginal”

El MNR pudo hacer dos ciclos estatales. El primero que se inicia con la Revolución Federal, que es el primer ciclo estatal. Y el segundo ciclo estatal es que se inicia con el MNR. Entonces, a partir de ahí, se decía que el MNR, con el estado del nacionalismo revolucionario, impregnaba a todos los demás gobiernos que se sucedían en el poder.

Naturalmente, todos los gobiernos del MNR, desde el 52 al 64, y desde el 64 adelante, los gobiernos militares, algunos más nacionalistas, como Banzer, como Barrientos, y otros más revolucionarios, como Torres u Ovando. Pero todos bajo la égida del nacionalismo revolucionario.

Ese ciclo estatal se acaba y se agota el 85 y el MNR tiene la virtud de leer adecuadamente la realidad y hacer un nuevo ciclo estatal. Que es el de la modernidad democrática, podríamos llamarlo. Que se inicia con Paz Estenssoro y que continúa con Sánchez de Lozada.

Y a partir de eso, también dentro de este ciclo estatal, todos los partidos políticos que se suceden en el poder, llámese MIR, ADN, siguen bajo la lógica de esa democracia pactada, del liberalismo económico, que fue lo que generó el Estado del 85.

El MNR empieza un ciclo de periclitaje que concluye el año 2003 con la quema de la Casa Rosada, con Gonzalo Sánchez de Lozada huyendo del país y los principales dirigentes del MNR también afuera. Entonces, el tercer ciclo estatal lo hace el MAS.

Por eso en este momento el MNR sea un partido totalmente marginal y sea simplemente un furgón de cola de un tren que tiene destinos diversos, pero que el MNR ya no puede dirigir como lo hizo el 52 o como lo hizo el 85.

Otros datos

Guerra del Chaco. El MNR surge a partir de una corriente que emerge tras la culminación de la Guerra del Chaco, con el surgimiento del nacionalismo revolucionario.

El MNR surge a partir de una corriente que emerge tras la culminación de la Guerra del Chaco, con el surgimiento del nacionalismo revolucionario. Gabinete. Varios de los líderes que conformaron el MNR fueron parte del gabinete de ministros de Gualberto Villarroel.

Varios de los líderes que conformaron el MNR fueron parte del gabinete de ministros de Gualberto Villarroel. Fuerza. El MNR fue uno de los pocos partidos políticos que logró alcance nacional, rompiendo la barrera Oriente-Occidente del país.

