Montero denuncia que ya no hay ni una tonelada de oro en las bóvedas del Banco Central

El jefe de la Bancada de Creemos, senador Henry Montero, denunció que en las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB) solamente existe menos de una tonelada de oro, en calidad de Reservas Internacionales Netas (RIN), de acuerdo al reciente Informe de Operaciones con Reservas de Oro, Primer Cuatrimestre 2025, elaborado por la entidad emisora.

Fuente: Prensa Creemos

“Denunciamos que los masistas, con la Ley N°1503 de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales vaciaron las reservas de oro del Banco Central de Bolivia. El último reporte de la entidad emisora señala que hay menos de una tonelada del metal precioso en las bóvedas. El Informe de Operaciones indica que hay ‘Oro en Bóveda 0.97 Tn’ y ‘Oro en tránsito para refinación 2,95 Tn’; mientras, el ‘Oro depositado en el exterior alcanza a 18,58’ Tn’”, protestó Montero.

Además, el parlamentario agregó que el informe indica que entre enero y abril se habrían empeñado tres toneladas de oro a cambio de divisas con el fin de fortalecer y optimizar el componente de liquidez de las Reservas Internacionales; el ente emisor realizó una operación de conversión de oro a divisas, coberturada a futuro y garantizada “sin deplazamiento”, por una cantidad de tres toneladas de oro fino que serán perfeccionadas en un plazo no mayor a 12 meses, que habrían sido desinada al pago de las obligaciones internacionales. Queda claro que las Reservas Internacionales Netas se incrementaron en $us 642 millones entre enero y abril de esta gestión debido a esta operación de conversión que alcanza a $us 262 millones.

El legislador señaló que el numeral l, artículo 9, de la Ley del Oro, dispone que el gobierno de turno, que maneja el Banco Central de Bolivia, puede realizar las “operaciones en los mercados internacionales con las reservas en oro, pudiendo comprar, invertir, depositar en custodia, emplear en instrumentos de cobertura, TRANSFORMAR Y CONVERTIRLAS EN DIVISAS, a fin de optimizar la liquidez y/o el rendimiento de las Reservas Internacionales”.

En consecuencia, los responsables de dar “carta blanca” al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), al haber aprobado la Ley del Oro, en mayo del 2023, deben explicar al país sobre el vaciamiento de los lingotes de oro de las bóvedas del Banco Central de los bolivianos, hemos llegado al punto en que no tenemos casi nada de oro (0,97Tn) las joyas de la abuela fueron vendidas y empeñadas, yo no sé cómo pueden el cinismo de candidatear nuevamente a la Presidencia, cuando nos dejan un país en la peor crisis, puntualizó el parlamentario.