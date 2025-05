Montero recuerda a Morales que él violó la jurisdicción del juez natural por decreto

El senador Henry Montero, jefe de la Bancada de Creemos, recordó que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), a la cabeza de Evo Morales, mediante el Decreto Supremo 138, del 20 de mayo de 2009, violó la jurisdicción del juez natural que ahora reclaman y les hace tanta falta ante el abuso del gobierno del turno.

Fuente: Prensa Creemos

Los evistas reclaman la jurisdicción del juez natural, pero “es bueno recordarle al señor Evo Morales que con el Decreto Supremo 138, del 2009, violó lo que es el juez natural, por eso existe el abuso de las autoridades (del gobierno de turno) y hay más de 200 presos políticos en el país”, afirmó.

“Nosotros vamos a repudiar y rechazar que se vulnere el debido proceso y sobre todo el juez natural, los hemos reclamado y lo hemos vivido en carne propia con nuestro Gobernador (de Santa Cruz) y líder Luis Fernando Camacho que hoy continúa secuestrado en una cárcel de La Paz, en Chonchocoro, solamente con recortes de periódicos”, objetó.

Montero también rememoró que el gobierno de Luis Arce y su ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, solamente son capaces de detener sin mandamiento de aprehensión y secuestrar a activistas, abogados y políticos de la oposición para traérselo a La Paz.

“En el caso de Evo Morales hay un mandamiento de aprehensión de casi dos meses y no lo ejecuta, eso es incumplimiento de deberes. Decir no hay presencia del Estado en el Chapare, no puede ingresar la Policía, los fiscales y eso es temor a Evo Morales”, sostuvo.

El parlamentario apuntó que las consecuencias jurídicas ahora no llegan a quienes están en el poder e incumplen sus prerrogativas, pero cuando se vayan van a tener que responder por el incumplimiento de deberes.