“No queremos dictadorcillas”: Candidaturas por el binomio en el MAS generan pugnas internas en el arcismo

La Paz. – Las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales en el Movimiento Al Socialismo (MAS) generaron pugnas internas en la facción arcista; algunos militantes no están de acuerdo con el “dedazo” y las proclamaciones anticipadas sin el aval de las organizaciones sociales.

El diputado arcista Rolando Enríquez Cuéllar denunció que su colega Deisy Choque fue elegida a dedo para que sea precandidata vicepresidencial por el departamento de Santa Cruz. Cuestionó que la parlamentaria no haya competido con el diputado Jerges Mercado en el municipio de Cotoca.

“Deisy Choque es masista, pero no fue elegida en democracia, sino por la jefa de Gabinete del presidente (Luis Arce). Deysi Choque tenía que presentarse (…) a competir con Jerges Mercado, no lo hizo (…). Si va a querer hacer lo mismo que Evo, que se vaya al Chapare, no queremos dictadorcillas”, cuestionó Cuéllar.

El MAS enfrenta pugnas internas por las candidaturas, no solamente por la vicepresidencia. Desde que Luis Arce fue proclamado como candidato presidencial en la ciudad de La Paz, algunos dirigentes del Pacto de Unidad, como Mario Seña, rechazaron las actividades proselitistas sin que el partido haya elegido aún a sus candidatos.

El diputado arcista del MAS Sandro Ramírez también cuestionó las proclamaciones sin el aval de las organizaciones sociales, criticó que algunas autoridades legislativas y dirigentes se presten a las proclamaciones solamente por intereses personales.

“Las proclamaciones no deben ser así, parecen candidatos de la derecha (asistiendo a las actividades) sin que conozca el pueblo, no es correcto eso. Si uno es responsable y respetuoso con sus organizaciones sociales, tiene que estar en sus ampliados, tienen que estar donde te inviten”, cuestionó Ramírez en declaraciones a la ANF.

El MAS definirá a su binomio en el ampliado del 11 de mayo en la ciudad de El Alto. En la lista de precandidatos están Luis Arce, Deisy Choque, Jerges Mercado, Angélica Ponce, entre otros.

