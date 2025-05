“No tengo celular”: Mujer rompe en llanto porque no pudo conseguir ficha digital para el Hospital de Clínicas de La Paz

La administración del hospital público implementó un nuevo sistema para obtener una ficha médica. Los pacientes necesariamente tienen que tener un celular con acceso a internet.







Fuente: Unitel

Conseguir una ficha digital para recibir atención médica en el Hospital de Clínicas se ha convertido en una tarea difícil para personas de la tercera y casi es una misión imposible para quienes no tienen un celular, eso fue lo que vivió una adulta mayor que madrugó para ser atendida; sin embargo, se quebró por la desesperación al no recibir la ficha médica.

“¿Sabe por qué no me han dado ficha?, porque no sé usar celular, porque no tengo celular. Ahora yo hice fila desde temprano”, dijo entre lágrimas la mujer de pollera que tuvo que dormir en puertas del hospital paceño en busca de atención médica.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La desesperación de la paciente fue creciendo ya que no encontró solución alguna para poder realizar los procedimientos. La mujer pidió colaboración mediante los micrófonos de UNITEL.

“No me van a dar ficha, no hay quien me ayude, no voy a poder a agarrar ficha y en vano voy a dormir. El policía me dijo que espere”, dijo la mujer que rompió en llanto ante la impotencia de no poder realizar la gestión ya que su teléfono celular solo tiene acceso a llamadas.

Sin embargo, cerca de las 6 de la mañana de este miércoles, la mujer logró obtener un trato especial para ser atendida.

[Foto archivo UNITEL ] / Filas en el Hospital de Clínicas de La Paz

Ante esta situación, las demás personas que realizaron fila pidieron a los administradores del hospital buscar formas de ayudar a las personas de la tercera edad que llegan de las provincias.

“Aquí hay personas que llegan de las provincias, gente que está haciendo filas y no sabe el manejo preciso de los celulares ¿Qué hacemos con este tipo de personas?”, reclamó un paciente.

Hace más de una semana, la administración del Hospital de Clínicas implementó el sistema digital para obtener ficha médica, sin embargo, para realizar este procedimiento se tiene que contar con un equipo celular con acceso a internet.