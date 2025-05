«Nos cuestas lágrimas, Andrónico, reacciona»: Pacto de Unidad evista pide a Rodríguez declinar su candidatura

La organización que aglutina a diferentes sectores controlados por Evo sostuvo que con su clamor buscan que no ceda a las pretensiones arcistas y de la derecha.

eju.tv / Video: TL Estrella HD

Entre lágrimas, la dirigencia del Pacto de Unidad afín a Evo Morales le pidió este martes a Andrónico Rodríguez que decline su aspiración de ser candidato a la Presidencia.

«Este es el verdadero Pacto de Unidad, las verdaderas organizaciones están con Evo Morales, le pedimos a nuestro hermano Andrónico que recapacite, a nosotros nos cuestas lágrimas, te pedimos, hermano Andrónico, reacciona», manifestó a la prensa la dirigente del Pacto de Unidad evista Juana Machicado.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El sábado 3 de mayo, el presidente del Senado anunció que participará como candidato en las próximas elecciones presidenciales, de manera que descartó apoyar a Morales en los comicios para los cuales está inhabilitado.

«A nosotros nos duele que te hayas lanzado de presidente, nos están marcando, estás queriendo dividir a este pueblo boliviano», lamentó entre sollozos la representante del pacto.

La organización que aglutina a diferentes sectores controlados por Morales sostuvo que con su clamor a Rodríguez buscan que no ceda a las pretensiones arcistas y de la derecha.

«Andrónico, volvé (sic) a nuestro lado, has tenido tu Pacto de Unidad, no queremos que te dejes manejar por los arcistas, por la derecha, por aquellos dirigentes que se cuelgan, vuelve, hermano hermano Andrónico, pedimos al pueblo boliviano no quedarse así nomás», indicó.