Nuevo derrumbe en la ruta nueva Cochabamba – Santa Cruz; transportistas denuncian retrasos por el estado de las vías

El sector afirmó que los deslizamientos en esta ruta interdepartamental les genera perjuicio ya que deben esperar por varias horas

Paola Cadima

[Foto: UNITEL] / Deslizamiento en la carretera nueva

Fuente: UNITEL Un nuevo deslizamiento de tierra se registró este fin de semana en el sector de Paractito, a la altura del kilómetro 82 de la carretera nueva que conecta con Cochabamba con Santa Cruz. eju.tv





El hecho se registró en la jornada del sábado y esto generó la obstrucción de la vía, afectando el tránsito vehicular.

Desde el sector de carga pesada aseguran que no solo los derrumbes les generan un perjuicio sino también el mal estado de las carreteras.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Es una pena que realmente las caseteras no puedan tener un mantenimiento preventivo. Con decirles que hoy día personalmente he estado viajando y he salido 6:00 de la mañana de Villa Tunari y acabo de llegar a Cochabamba. Más de 10 horas en tránsito de Villa Tunari a Cochabamba”, indicó Héctor Mercado, presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Bolivia.

Los transportistas indican que la situación de las rutas les provoca que demoren varias horas para poder trasladarse debido al congestionamiento que se genera producto de esta situación.

Además, denuncian que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) no realizó los trabajos de mantenimiento en la zona y que no tienen maquinaria para realizar trabajos.

“Ya no hay palabras. Ahora mismo tenemos un derrumbe en Locotal que hemos estado cuatro horas en la fila. Lo peor, el presidente del ABC de Cochabamba no tiene ni idea, no tiene ni personal, hay una pala que está apoyando que es de Colomí, no tienen maquinaria en el lugar y quienes están sufriendo los transportistas, los camioneros, los choferes, estar manejando toda la noche y venir a parar donde hay un derrumbe, donde ese derrumbe ya se veía venir, ya ha sido anteriormente y la ABC tendría que tener maquinaria”, lamentó.

Sin embargo, pese a la circunstancias, las salidas desde la Terminal de Cochabamba son totalmente normales, pero se recomienda precaución a los conductores.

Fuente: UNITEL