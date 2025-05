Orden de aprehensión contra dirigente Toño Siñani, por violencia

Fuente: https://larazon.bo

Un juez de Instrucción Penal Anticorrupción Contra la Violencia hacia las Mujeres de la ciudad de El Alto emitió una orden de aprehensión en contra del dirigente gremial Toño Siñani por lesiones graves y leves contra una mujer.

La orden tiene el objetivo de “resolver su aplicación de medidas cautelares de carácter personal dentro del proceso penal (…) en contra de Martha S. por la comisión del delito de lesiones graves y leves”, señala el documento judicial difundido este viernes.

Sin responder acerca del contenido de la denuncia, Siñani dijo que la orden judicial tiene errores, pues figura como Toño Benito Siñani Tincuta, cuando su identidad legal es Toño Siñani Medina.

“Yo le digo de frente, de cara al pueblo bolivianos, señor Luis Arce Catacora, así quieras acallar al pueblo boliviano de la crisis que estamos pasando porque no tenemos plata, en vano vas a querer aprehender, hacer persecución política, y no te tengo miedo”, dijo en conferencia de prensa.

Siñani

Además, exhortó a los trabajadores y a la población a desconocer a los “vividores” de la Central Obrera Boliviana (COB) que “no hace nada por el pueblo” y garantizó que seguirá en las calles para reclamar contra la situación económica del país.

“Nosotros vamos a seguir en las calles, no tengo miedo a la aprehensión, yo no soy Evo Morales para ocultarme en el Chapare y declararme en la clandestinidad, voy a seguir en las calles dando la cara. Si pasa algo con mi persona, el responsable será Luis Arce Catacora; yo no estoy haciendo nada malo, pido justas reivindicaciones para el pueblo”, complementó.

Siñani es reconocido como ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Bolivia (CBT), un ente paralelo a la COB, y protesta contra el Gobierno por la crisis económica que afecta a los trabajadores y la población.