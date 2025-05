Oriente Petrolero vuelve al ruedo: esta tarde ante U de Vinto por la Copa Bolivia

Este miércoles continúa la emoción de la Copa Bolivia con dos duelos imperdibles: Oriente visita a Universitario de Vinto en Cochabamba, y más tarde, Tomayapo recibe a Always Ready en Tarija.

Este miércoles 21 de mayo, la Copa Bolivia 2025 continúa con un atractivo duelo entre Universitario de Vinto y Oriente Petrolero. El partido se disputará a las 15:00 en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, correspondiente a la segunda fecha del torneo. Ambos equipos llegan con la moral en alto tras sus recientes victorias en la División Profesional, lo que promete un encuentro lleno de intensidad y buen fútbol.

Oriente Petrolero viene de una victoria por 3-2 sobre The Strongest, con un gol decisivo de Pablo Vaca en los minutos finales del partido. Este triunfo ha revitalizado al equipo refinero, que busca mantener su impulso en la Copa Bolivia.

Por su parte, Universitario de Vinto logró una sólida victoria de 2-0 ante Wilstermann, demostrando solidez defensiva y eficacia en el ataque. Ambos equipos buscarán consolidar su buen momento y sumar puntos importantes en el torneo.

Para este encuentro, se espera que Ricardo Centurión tenga minutos en cancha, luego de haber sido baja en el partido anterior frente a The Strongest. Mojica explicó que el argentino no fue incluido por precaución debido a una molestia muscular. “Ricky no arranca porque tuvo una pequeña molestia muscular, lo pensábamos meter en el segundo tiempo, pero en el desarrollo del partido pasaron tantas cosas y preferimos cuidarlo”, señaló el estratega refinero. Su regreso podría marcar una diferencia en el sector ofensivo de Oriente.

Oriente Petrolero buscará sumar puntos importantes para mantenerse en la lucha por los primeros puestos del torneo, mientras que Universitario de Vinto intentará aprovechar su localía para sumar su primera victoria en el torneo.

Real Tomayapo y Always Ready se reencuentran este miércoles con la misión de sacudirse del mal arranque en la Copa Bolivia. Ambos abrirán la segunda fecha del Grupo B desde las 18:00 en el estadio IV Centenario de Tarija, buscando su primer triunfo en el certamen. Tomayapo fue goleado 5-0 por The Strongest en su debut, mientras que el “Millonario” apenas rescató un empate (1-1) ante Real Oruro en condición de local. El margen de error se reduce y ambos equipos están obligados a reaccionar.

El duelo cobra un matiz especial porque será la revancha inmediata del cruce que protagonizaron hace apenas 10 días en la División Profesional, donde empataron 1-1 en El Alto. Ahora, en terreno tarijeño, el equipo local intentará hacerse fuerte ante un Always Ready que llega con presión y con el deber de mostrar su mejor versión.