Paola Aguirre: «Me gusta el rol legislativo, el poder político que representa la Gobernación»

Abogada y defensora de la autonomía. Jugó un papel clave durante las movilizaciones ciudadanas de los 21 días de 2019 y la lucha regional por el censo

Diego Seas

Fuente: El Deber

Paola Aguirre, asambleísta departamental por Creemos, es el rostro que se visibilizó durante estos años por su defensa férrea con la autonomía, el censo y también al lado del gobernador, Luis Fernando Camacho, quien le prohibió aspirar a ser la candidata a primera senadora por el bloque de Unidad.

En una extensa conversación con EL DEBER, la legisladora cruceña dijo que esta situación no le quita el sueño de participar de las elecciones subnacionales de 2026.

– ¿Cómo ha vivido usted este episodio del veto, tras conocerse su inclusión en esa llamada “lista negra”?

Fue algo absolutamente inesperado. Mi trabajo dentro de Creemos, desde la Asamblea Legislativa Departamental, siempre se ha basado en el respeto a la estructura orgánica del partido y a las líneas trazadas por el gobernador Luis Fernando Camacho. No es normal que tu propia organización política te excluya de una manera tan arbitraria. Más que una candidatura, se trata de invalidarte políticamente, de insinuar que no mereces ser parte del proceso electoral.

Exigí explicaciones, porque lo que se decidió no fue lo que se había acordado con el gobernador.

– ¿Sintió traición por parte del partido o del gobernador Luis Fernando Camacho?

Sí, me siento traicionada. Han pasado siete días desde que el señor Efraín Suárez comunicó públicamente esta situación y hasta ahora no he recibido ninguna explicación. Pero, tanto Efraín y Zvonko Matkovic siempre quisieron dejarme a un lado de todos los actos.

Lo que hice fue desnudar una realidad que atraviesa muchas organizaciones políticas: la falta de democracia interna. Creemos no ha podido consolidarla.

– Durante sus visitas a Chonchocoro, ¿qué se acordó con el gobernador cruceño? ¿Se pactó que sería candidata en la Asamblea Legislativa?

La última reunión que sostuve con él fue hace un mes. El gobernador me manifestó que respetaría el acuerdo asumido en el Bloque de Unidad. Me manifestó su deseo que los mejores hombres y mujeres en criterio de idoneidad, preparación y lealtad iban a participar de las contiendas nacionales.

Me consideró para ir como primera senadora por Santa Cruz. Me pidió trabajar como lo venía haciendo para posicionar la candidatura de Samuel Doria Medina.

– ¿Cree que el gobernador está tomando decisiones basadas en información sesgada?

Estoy convencida de eso. Siento que Efraín Suárez ha filtrado información malintencionada. Siempre tuvimos una relación directa con el gobernador, al menos de sinceramiento.

Me enteré por medios de comunicación y fuentes oficiales que mi nombre estaba en la lista negra. Me siento traicionada no solo por lo que hicieron, sino porque en esa lista no está Zvonko Matkovic, otros diputados y senadores. El único nombre que aparece es el mío. No quiero especular, pero espero que algún día Luis Fernando Camacho me explique por qué pasó esto.

– ¿Quién toma decisiones en la Gobernación cruceña ante el encarcelamiento de Camacho? ¿Walter Chávez?

A pesar de todas las limitaciones, el gobernador seguía tomando decisiones. Sin embargo, Efraín Suárez tenía un acceso privilegiado a él, lo que generó una especie de “muro de contención” que impedía que se tomen decisiones justas dentro de Creemos.

– ¿Otros partidos o alianzas le ofrecieron participar en las elecciones nacionales tras este conflicto?

Desde hace tres meses organizaciones como la de Manfred Reyes Villa y Jorge Tuto Quiroga me hicieron ofertas para ocupar alguna candidatura, pero fui leal. No voy a alimentar el discurso del transfugio. Mis principios están por encima de mis ambiciones personales. No es la única oportunidad que tendré para trabajar por Santa Cruz.

– ¿Le gustaría postular en las subnacionales de 2026? ¿Tal vez a la Gobernación?

Me gusta el rol legislativo, me gusta el poder político que representa la Gobernación, sobre todo para impulsar temas como el pacto fiscal, los avasallamientos o los incendios. Es un espacio atractivo, pero no tengo decisiones tomadas. Estoy enfocada en seguir ejerciendo mi cargo como asambleísta con mayor compromiso.

– En 2026 podemos decir, Paola Aguirre, ¿candidata a la Gobernación?

No lo sé. Por el momento trato de hacer camino trazado.

– ¿Cómo ve el futuro de la agrupación que pertenece frente a las elecciones subnacionales?

Creemos está en un momento delicado. El MAS se está uniendo en torno a Andrónico Rodríguez, tienen instituciones a su favor y un Órgano Electoral sin credibilidad. Si la agrupación no recupera su unidad y no respeta a su gente, corre el riesgo de perder la representación política que tanto nos costó construir.

– ¿Qué le diría a Luis Fernando Camacho hoy?

A pesar de todo, lo aprecio mucho. Él sabe lo que hice y con qué sentimiento lo hice. No actué solo como política, sino como una persona que creyó en él. Espero que algún día me dé una explicación.

