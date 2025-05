“Parece receso parlamentario”: Opositores critican inactividad del Legislativo en época electoral

Los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca y Gustavo Aliaga criticaron este miércoles, por separado, la inactividad en la Asamblea Legislativa Plurinacional frente a la crisis económica que sufren los bolivianos; los legisladores criticaron a sus colegas que no trabajan por estar enfocados en sus futuros políticos en las próximas elecciones generales.

“No veo colegas, parece que la Asamblea estuviera cerrada o en receso. Por Dios, tenemos seis meses más de esta legislatura, de responsabilidad en fiscalizar y legislar. Me da pena y me preocupa que la gran mayoría de los colegas, sobre todo de la oposición, busquen una reelección en sus curules y estén abocados en campañas electorales mientras el país se cae a pedazos”, declaró Roca a la ANF.

Los diputados y senadores continúan siendo blanco de críticas de la población porque no pueden consensuar la aprobación de leyes importantes que podrían coadyuvar a enfrentar la crisis económica.

No lograron aprobar las leyes demandadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), como la ley de respeto al principio de preclusión, la incorporación de los vocales a Ley 044 de juicio de responsabilidades, la ley de debate obligatorio para candidatos y otros. Además, no aprobaron créditos internacionales que suman al menos $us 1.800 millones.

El diputado Aliaga informó que la Cámara de Diputados no sesiona desde hace algunas semanas, hecho que demuestra preocupación para el parlamentario, porque no conocen en qué están trabajando los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Omar Yujra y Andrónico Rodríguez, respectivamente.

También cuestionó la ausencia del presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, que no convoca a sesiones del pleno ni a reuniones de concertación para aprobar leyes.

“No nos hemos reunido en exactamente dos semanas. No tuvimos ninguna reunión de la Asamblea. Había la oportunidad de aprobar algunos créditos y transferencias. Este congreso debería funcionar 24/7 debido a la situación (económica)”, cuestionó Aliaga.

El diputado Roca calificó de “trucha” a la Directiva de la Cámara Baja y cree que no tienen la capacidad de convocar a sesiones legislativas porque no gozan de legitimidad.

Las instalaciones de la Asamblea, generalmente por las tardes, están completamente vacías. Las comisiones o comités registran ausencia de parlamentarios, sólo están funcionarios.

Desde gestiones pasadas, el Legislativo siempre fue blanco de críticas porque desde que el evismo perdió la presidencia de Diputados, las sesiones se tornaron violentas con peleas físicas e insultos entre legisladores.

En la gestión de Omar Yujra, las sesiones se caracterizaron por tratar temas “irrelevantes” y no agendar temas de interés nacional.

