Paz sobre sentencia: «El TCP es una caja de Pandora, hoy dice esto y mañana otra cosa»

El precandidato Rodrigo Paz Pereira aseguró este miércoles que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es una «caja de Pandora» que cambia sus fallos cada día, esto en referencia a la sentencia contra una nueva postulación de Evo Morales.

«El TCP es una caja de Pandora, hoy dice esto y mañana cambia por otra cosa«, sostuvo Paz, durante su visita a la ciudad de Santa Cruz, donde se reunió con varios sectores productivos.

En respuesta al recurso de inconstitucionalidad relacionado con la reelección presidencial, la Sala Plena del TCP ratificó este miércoles la inhabilitación de Morales para las próximas elecciones, al declarar inconstitucional la reelección continua y discontinua.

«Es una alegría, es lo mejor que nos ha pasado, ya que se acabe eso, empecemos una nueva etapa del país, se van estos señores y a partir del 17 de agosto le damos una nueva oportunidad al país», agregó el senador tarijeño.

Respecto a la insistencia de Morales y sus seguidores, quienes llegarán a La Paz el viernes para inscribir su candidatura, Paz sostuvo que la situación electoral del exjefe del MAS no tiene vuelta y comparó su situación con un divorcio.

«Esto es como el matrimonio, una vez que viene el divorcio y no quiere volver una de las partes ya no hay retorno; maltrato familiar, abuso, nos ha robado ese señor, nos ha dejado en la calle ese señor, ya no hay retorno», manifestó.