“Piden siete meses de cárcel por un delito que no he cometido”: Notifican a Arias con la imputación por el caso de la mazamorra

Fuente: Unitel

El alcalde de La Paz, Iván Arias, informó que el viernes recibió una imputación por el caso de la mazamorra que afectó a Bajo Llojeta el 23 de noviembre 2024 y dejó una niña fallecida.

“Acaba de llegarme el día viernes la imputación para que me arresten durante siete meses en la cárcel por un delito que yo no he cometido y que más bien yo he salvado”, afirmó la autoridad edil durante la entrega de graderías en Periférica el sábado.

Según la Alcaldía de La Paz, en noviembre de 2024 un movimiento irregular de tierra generó una mazamorra compuesta por 130 mil toneladas de material que descendió hasta la zona de Bajo Llojeta, afectando a unas 40 viviendas. Una niña de cinco años murió sepultada bajo el lodo.

La municipalidad apunta a la empresa Kantutani como responsable del deslizamiento por la construcción del cementerio Los Andes en la zona alta que es jurisdicción de Achocalla. La inmobiliaria ha rechazado las denuncias y culpa a la Alcaldía del colapso de un embovedado.

El alcalde de este municipio, Manuel Condori, fue enviado a la cárcel con detención preventiva por este caso, aunque fue liberado en febrero pasado y ahora cumple detención domiciliaria.

Arias insistió en que la Alcaldía paceña no dejó de atender el caso para rehabilitar la zona a través de los trabajos de limpieza con maquinaria pesada.

“Los primeros que hemos auxiliado, los que hemos estado ahí, hemos sido nosotros. Yo a la media hora que supe el problema estaba ahí. Pero ¿saben qué? Los primeros en ser enjuiciados, los primeros en tener personal perseguido somos nosotros. Es decir, los afectados aparecemos como afectadores”, sostuvo el Alcalde.

La Municipalidad indicó que hasta el momento invirtió más de 8 millones de bolivianos para atender esta emergencia.

Arias recordó que en determinado momento llegó a tener 35 procesos en su contra, pero ninguno por corrupción.

“Yo he entrado a esta Alcaldía, señores vecinos, por la puerta ancha y voy a salir por la puerta ancha. Yo no he venido a asaltar, no he venido a robar la Alcaldía, yo tengo mi vida profesional dedicada a ser una persona de bien, seguro uno tiene errores, pero nunca asaltar al erario público”, señaló.