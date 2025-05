Por crisis en el sistema, sector salud convoca a la ministra del área a una reunión en la capital cruceña

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz advirtió que la autoridad nacional tiene hasta el 4 de junio para llegar hasta Santa Cruz

Lourdes Molina Rea

Fuente: eldeber.com.bo

Tras una reunión entre autoridades departamentales, municipales, trabajadores de salud y profesionales del área, en Santa Cruz, se determinó convocar a la ministra de Salud, María Renée Castro, a una reunión en la capital cruceña. En caso de que la ministra no llegara hasta el miércoles, 4 de junio, se presentará una acción de cumplimiento, advirtieron.

La tarde de este jueves se reunieron: la secretaría de Salud de la Gobernación, la Asamblea Legislativa Departamental, el Colegio Médico, el Cosomusa y los directores de Hospitales, todos para tratar un solo tema: las carencias del sistema público.

Wilfredo Anzoátegui, titular del Colegio Médico, informó que «ante la persistente falta de atención por parte del Ministerio de Salud y Deportes con respecto a los desembolsos de los recursos económicos correspondientes del Sistema Único de Salud (SUS), emite el siguiente voto resolutivo:»

1. Se convoca a la Ministra de Salud a una reunión con carácter obligatorio, con plazo improrrogable hasta el día miércoles 04 de junio del presente año, a fin de atender las demandas del sector.

2. Se otorga un plazo al Ministerio de Salud hasta el miércoles, 4 de junio del presente año, para el desembolso efectivo de los recursos económicos correspondientes al SUS, bajo advertencia de asumir medidas legales y gremiales.

3. Se instruye al equipo jurídico del Colegio Médico que proceda con la presentación de una Acción de Cumplimiento, en caso de que el Ministerio de Salud haga caso omiso a las presentes demandas.

Desde el Ministerio de Salud

La ministra de Salud, a través de las redes sociales, justamente este jueves publicó: «Confundir SUS con seguro es más que un error técnico: es desconocer el derecho a la salud. El SUS no se compra, se garantiza. Es política pública, no contrato privado. Es justicia social, no protección individual. Cuando no se entiende la diferencia, no se está listo para gobernar».

La ministra hizo clara referencia a las declaraciones que el candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga hizo en un programa, al indicar que “podías haber pagado un Seguro Universal de Salud por 50 años con la plata que te ingresó del gas”.