¿Por qué Manfred no se acercó a Camacho para hablar de las elecciones y sí lo hizo con Chi?

Fuente: Unitel

En la búsqueda de alianzas de cara a las elecciones, el líder de la alianza APB – Súmete, Manfred Reyes Villa, señaló que evitó visitar al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho por respeto a su situación de encarcelamiento, explicando que no quiso aprovecharse de una “víctima” para hacer campaña, como lo han hecho otros con cámaras y fotos.

“No lo he ido a visitar justamente por eso, para que no digan ‘lo viene a ver porque quiere votos o porque quiere aprovecharse de una víctima’”, sostuvo el candidato de la alianza APB – Súmete en la entrevista del programa Así Decidimos de Unitel. “Yo siempre he apoyado a Luis Fernando Camacho, nunca me olvido que fue a recibirme cuando volví del exilio”, agregó.

Según Reyes Villa, de llegar al poder, su prioridad sería liberar a Camacho, a quien considera un preso político, ya que guarda gratitud por ese gesto que tuvo cuando volvió del exilio.