Presidente de ingenieros de La Paz advierte que en San Isidro hay filtraciones de agua “por todo lado”

El presidente de la SIB La Paz, Raúl Daza, indica que en el lugar se deben realizar trabajos de gran envergadura que cuenten con el apoyo de los niveles municipal, departamental y nacional.

Personal de la Alcaldía junto a una de las viviendas afectadas en la zona de Bajo San Isidro. Foto: ABI

Fuente: Brújula Digital

El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) departamental La Paz, Raúl Daza, afirmó este martes que el deslizamiento de un talud registrado en Bajo San Isidro, que provocó el desplome de una vivienda y afectó a otras, se debe a que hay filtraciones de agua “por todo lado”. Recomendó ejecutar obras de estabilización de gran escala en la zona.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El problema de San Isidro tiene un plus malo, que es que el nivel freático, que es el nivel del agua que está cerca de la superficie, está muy cerca. Es decir, hay filtraciones por todo lado, dentro de las casas que hemos inspeccionado hay fisuras, el agua se puede ver como fluye por las paredes”, indicó Daza en una entrevista con Unitel.

El hecho

La Alcaldía de La Paz informó que el viernes una vivienda se desplomó, dos más resultaron afectadas y otra se encuentra en riesgo debido al derrumbe de un talud en la calle Caroli. Sin embargo, vecinos aseguraron que son cerca de 15 los inmuebles comprometidos.

El director de Gobernabilidad, Gonzalo Barrientos, sostuvo que el problema es localizado y no afecta a otras zonas. No obstante, Daza señaló que el deslizamiento no es un evento puntual, ya que San Isidro figura como una zona de alto riesgo.

“El problema de San Isidro no es un deslizamiento pequeño o puntual, está identificado en el mapa de riesgos como zona de alto riesgo. Y si nos vamos un poco más allá, hacia Kupini, incluso Callapa, son zonas de muy alto riesgo. Entonces hay que identificar si realmente es una falla global que abarca realmente un área muy extensa”, señaló Daza.

Presidente de la SIB La Paz recomienda trabajos de envergadura

Daza propuso la ejecución de un proyecto integral de contención, que podría incluir la expropiación de viviendas. Además, señaló que estas obras deben ser impulsadas de manera conjunta por los niveles municipal, departamental y nacional.

“Se han hecho galerías filtrantes para que la gente, son una especie de túneles pequeños que captan toda el agua y los conducen a un lugar. Se han hecho pilotes, hemos podido verificar que la Alcaldía de La Paz ha hecho pilotes de entre 27 y 35 metros profundos. Sin embargo, necesita esta zona un trabajo de estabilización macro, es decir, una megaobra de estabilización. Incluso para eso, tal vez sea necesario expropiar casas”, manifestó.

La Alcaldía desplegó personal de emergencia en el área, aunque el riesgo se mantiene.

“En las zonas San Isidro, lamentablemente hay que proceder a hacer unas demoliciones controladas. Lamentablemente hay viviendas en las que se tiene que desocupar y hay que buscar donde los vecinos puedan ir”, dijo Daza.