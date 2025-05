Productores de Soracachi exigen combustible o bloquearán carreteras

Oruro. Por día, los productores de hortalizas del municipio de Soracachi necesitan entre diez y 15 litros de combustible para la preparación y riego de sus sembradíos. Por ello, exigen al Gobierno regular el abastecimiento de carburantes hasta este lunes; caso contrario, se verán obligados a bloquear carreteras.

Representantes de las 82 comunidades productoras de hortalizas y papa, organizadas en la Unidad Sindical de Soracachi, demandaron la atención del Gobierno, exigiendo que se deje de hacer política y que se atiendan las necesidades vitales.

“Ya estamos cansados, hemos esperado pacientemente, hemos aguantado dormir en las filas por cinco o diez litros de gasolina, que son nada, para el tema de la preparación de los sembradíos. Ya será la cosecha y no hay quien nos dé soluciones. Por eso damos hasta este lunes al Presidente Luis Arce para que se restablezca el abastecimiento de gasolina y diésel; caso contrario, saldremos a la carretera y asumiremos más medidas”, advirtió Anastasio Mendoza, secretario general de la unidad sindical de Soracachi.

Detalló que para el riego requieren entre cinco a diez litros, y para el preparativo de la tierra otra cantidad similar. Sumando la cantidad, requieren un promedio de 15 a 20 litros por día de combustible por productor.

“Las filas son un perjuicio para nosotros. Venimos desde Soracachi y nos perjudicamos; el tiempo que estamos en la fila es vital para nuestra producción”, aseguró.

Por su lado, Eugenio Choque mencionó: “Primero hemos hecho fila por combustible, luego por arroz, harina y ahora por aceite. Parece que en Oruro no hay autoridades, no hay Comité Cívico, no hay Central Obrera Departamental; nadie atiende las necesidades. El Presidente se ha encargado de hacer política y no así de gobernar”, exclamó.

Detallaron que esta situación pone en riesgo la seguridad alimentaria, ya que una vez iniciada la cosecha, ellos son los principales abastecedores de hortalizas a todo el país en esta época, razón por la que se declararon en estado de emergencia y anuncian medidas.

Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguraron que se garantiza el despacho de combustible al 100% y que las filas irán reduciendo poco a poco.