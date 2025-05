Qué ocurrirá hoy en el Cónclave: cuántas veces más votarán y a qué hora se espera otra fumata

Fuente: infobae.com

En el corazón del Vaticano, los 133 cardenales electores afrontan hoy una jornada decisiva dentro del Conclave 2025, donde se elegirá al nuevo Papa, sucesor número 267 de San Pedro.

El día comenzó temprano (hora de Italia) con la oración de las Lodi a las 9 en la Capilla Sixtina, seguida por la primera votación prevista alrededor de las 10:30, que no logró consenso.

Luego, un segundo escrutinio se realizó cerca del mediodía, pero tampoco eligió Papa y se pudo ver la primera fumata del día. Negra.

Los 133 cardenales electores comenzaron el segundo día del Cónclave 2025 en la Capilla Sixtina con una oración. Vatican Media/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY