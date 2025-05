¿Qué pasará con Miguelito? Un abogado explica lo que se le viene jurídicamente al boliviano

El abogado Johan Uldarico Zambrana explicó que el futbolista boliviano se defenderá en libertad y no enfrenta sanción deportiva.

Martin Suarez Vargas







Fuente: Red Uno

El abogado experto en derecho deportivo, Johan Uldarico Zambrana, explicó en entrevista con El Mañanero de Red Uno que la situación de Miguelito Terceros debe analizarse en dos áreas: la penal ordinaria y la deportiva.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sobre el aspecto deportivo, Zambrana indicó:

“Miguelito Terceros no fue expulsado de la cancha, no sufrió ningún tipo de sanción, ni tarjeta roja ni tarjeta amarilla. Tengo entendido que tampoco en el informe de los árbitros, de los fiscales de cancha, no existe ninguna observación.”

El abogado destacó que este detalle será fundamental para la defensa del jugador:

“Esa prueba, ese informe, es indestructible. Para este tipo de sanciones sobre la discriminación, racismo, esa prueba es contundente.”

Respecto al proceso penal, Zambrana aclaró:

“En ninguno de los momentos Miguelito acepta de ninguna manera la comisión de un hecho. Más al contrario, dice que fue un intercambio de otros tipos de palabras, no reproducibles por el momento, pero de otro tipo. En ningún momento hubo una discriminación.”

El jurista también señaló que Miguelito seguirá su carrera mientras enfrenta el proceso:

“Miguelito está con una medida sustitutiva, que es defenderse en libertad. Probablemente aperturarán el proceso, estará cuatro o cinco meses en algunas declaraciones, en algunas vistas de documentos, para después concluir. Pero lo importante aquí es que no hay ningún tipo de sanción disciplinaria deportiva. Miguelito sigue jugando.”

Finalmente, Zambrana recomendó a los futbolistas ser más cuidadosos en su comportamiento dentro del campo, ya que en países como Brasil se aplican peritajes de lectura de labios:

“En otras latitudes, como en Inglaterra o España, los jugadores tapan su boca para evitar problemas. Es importante aprender de estas prácticas.”