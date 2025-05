¿Qué responde Enrique Bruno sobre su supuesta candidatura acompañando a Andrónico Rodríguez?

Fuente: Unitel

Uno de los nombres que suena en las redes sociales como supuesto posible acompañante de Andrónico Rodríguez es Enrique Bruno, exsecretario de la Gobernación cruceña, quien respondió a UNITEL sobre esta información.

“No voy a ser candidato, no es verdad. No he charlado nunca con Andrónico Rodríguez, ni lo conozco”, manifestó Bruno en contacto con UNITEL.

Bruno ejerció durante varios años como secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación cruceña y también como director del Comité de Operaciones de Emergencias Departamental (COED). Fue jefe de campaña de Creemos en las anteriores elecciones generales.

Sobre su actividad en torno a las elecciones generales, Bruno dijo que ha estado conversando con diferentes actores políticos para buscar un acuerdo de Unidad; sin embargo, reiteró que no tuvo ninguna conversación con Andrónico Rodríguez y tampoco era el candidato a vicepresidente por la Alianza Popular.

Tras confirmarse este domingo que Rodríguez iba a ser el candidato presidencial de la Alianza Popular que está conformada por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) se han generado muchos rumores sobre su acompañante.

Lo que está confirmado en la Alianza Popular es que Félix Patzi no tiene garantizada su candidatura a la Vicepresidencia, como había anunciado días atrás. Manifestó que la decisión queda en manos de Andrónico Rodríguez.