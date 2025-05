Renuncia comisionado de Derechos Humanos de Bukele

Tres activistas detenidos

Esta renuncia se conoce en momentos en los que las autoridades salvadoreñas han detenido al menos a tres activistas.

Se trata de la jefa Anticorrupción de la organización humanitaria Cristosal, Ruth López; del abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el presidente de una cooperativa de campesinos, José Ángel Pérez.

URGENT 📣

Ruth is likely the victim of short-term enforced disappearance.

As of now, neither her family nor her legal team has been able to confirm her whereabouts or the detention center where she is being held. pic.twitter.com/zSbQ2lTtmR

— Cristosal (@Cristosal) May 19, 2025