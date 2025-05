Robatto: «Bolívar no fue lo intenso que tenía que ser en el segundo tiempo»

El director técnico de Bolívar, Flavio Robatto,en el Félix Capriles. En conferencia de prensa, el estratega argentino hizo un balance del rendimiento celeste y lanzó críticas por las decisiones arbitrales que,

“Creo que Bolívar hizo un buen primer tiempo donde dominó las acciones. En el primer tiempo no hubo incidencias y en el segundo tiempo Bolívar no fue lo intenso que tenía que ser. Situaciones de penales y expulsiones vistas y otras no vistas nos cambiaron el rumbo del partido”, expresó el entrenador celeste.

Sobre algunos reclamos durante el juego, el técnico mencionó que pudieron deberse a ciertas jugadas confusas. “Si hubieron reclamos de los jugadores, seguro fue por alguna situación rara. Por ejemplo, en la jugada del ‘Pato’ (Patricio Rodríguez), manda el centro y todos los jugadores se pararon y no la revisaron”, comentó.

Finalmente, Robatto expresó una duda en torno al penal sancionado de Carlos ‘Tonino’ Melgar: “Me queda duda en el penal que nos cobran a nosotros. El reglamento dice que si primero pega en alguna parte del cuerpo y después en la mano, eso no es penal”.