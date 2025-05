Robatto: «Debemos diferenciar al verdadero hincha de la crítica destructiva»

El entrenador de Bolívar habló en conferencia de prensa tras la victoria sobre Cerro Porteño, dejó un mensaje para los hinchas y analizó el rendimiento de su equipo a lo largo de la Copa, así como los errores a corregir.

El director técnico de Bolívar, Flavio Robatto, habló en conferencia de prensa tras la contundente victoria por 4-0 sobre Cerro Porteño, resultado que selló la clasificación celeste a los playoffs de la Copa Sudamericana. El entrenador no solo valoró el desempeño del equipo, sino que también apuntó directamente contra ciertos sectores de la prensa y de las redes sociales por lo que consideró ataques injustificados hacia el plantel.

“Es importante que ustedes, como medios de comunicación, tengan claro qué son críticas destructivas. Más allá del conocimiento con el que se opina, hay momentos en los que esa línea se cruza. Todos tienen claro que hay que separar al verdadero hincha bolivarista, que hoy estuvo apoyando, de quienes emiten críticas dañinas. Mucha gente respaldó a este grupo que viene de salir campeón en los últimos tres torneos en Bolivia”, señaló Robatto.

El técnico argentino fue más allá y denunció que ciertas páginas digitales difunden desinformación y hasta solicitan dinero. “Las críticas destructivas vienen de lugares que poco tienen que ver con el hincha de Bolívar. Hay páginas que están lejísimos de la verdad, que incluso piden dinero. Nosotros nos enfocamos en lo nuestro. El otro día escuché que las declaraciones de los jugadores eran soberbias porque yo lo había sido. ¿Hasta dónde puede llegar el amarillismo? El verdadero hincha está con el grupo, en las buenas y en las malas”, afirmó con tono firme.

Robatto también hizo una crítica directa al manejo de las redes sociales, donde —según él— proliferan cuentas falsas y campañas de desprestigio. “Ustedes saben qué páginas dicen verdades y cuáles mienten, saben cuántos trolls y bots hay detrás de cada crítica. Nosotros debemos unirnos y hacernos fuertes. Bolívar es el mejor equipo del país, el que mejor juega, por más que quieran inventar cualquier barbaridad”.

En otro momento de la conferencia, el DT se refirió al caso de Fabio Gomes, delantero brasileño que recientemente denunció haber sido víctima de insultos racistas tras fallar un penal ante FC Universitario. Robatto expresó su respaldo total al jugador y cuestionó la violencia verbal en redes.

“Hablé con él estos días. También tuvo un problema de salud el domingo. Lo que pasó con Fabio es algo que debe hacernos reflexionar sobre el daño que puede causar un teclado. Vi los insultos. También noto que muchos mensajes no provienen del hincha de Bolívar. Fabio es muy feliz dentro del grupo, aunque claramente no lo está con lo que ocurrió esta semana. No sabemos cuál será su futuro, pero cuenta con el respaldo del cuerpo técnico, de sus compañeros y del verdadero hincha”, aseguró.

Sobre el rendimiento del equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Robatto admitió que hubo aspectos por mejorar, sobre todo en los primeros encuentros, aunque destacó el nivel general mostrado ante rivales de peso. “Por supuesto que hay cosas que corregir, especialmente en lo defensivo en los primeros partidos, pero en los seis encuentros, salvo contra Palmeiras, Bolívar mereció más”, analizó.

Finalmente, el entrenador dejó entrever su frustración por no haber alcanzado los octavos de final de la Libertadores, aunque reiteró su convicción de que el equipo estuvo a la altura. “Desde mi punto de vista, Bolívar mereció más. Se cometieron errores, sí, pero también merecimos un punto más ante Palmeiras o en Lima, y ese punto nos habría dado la clasificación directa”, concluyó.