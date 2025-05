Rubio: Alemania es una «tiranía» al tachar a AfD de «extremista»

El jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio calificó este viernes (02.05.2025) de «tiranía» que los servicios de inteligencia interior de Alemania hayan designado al partido alemán Alternativa por Alemania (AfD) como «extremista de derecha».

AfD «atenta» contra la «dignidad humana» de la población alemana

«Alemania acaba de dar a su agencia de espionaje nuevos poderes para vigilar a la oposición», expresó en la red social X. «Eso no es democracia: es tiranía disfrazada», agregó, a la vez que pidió a las autoridades que den «marcha atrás». Al clasificarlo como «extremista», las autoridades podrían someter al partido a una alta vigilancia.

La ideología de AfD, que «desvaloriza grupos enteros de la población en Alemania y atenta contra su dignidad humana», no es «compatible con el orden democrático fundamental», consideró este viernes la Oficina de Protección de la Constitución en un comunicado.

