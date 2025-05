«El intercambio a gran escala iniciado por la parte rusa continuará», señaló el Ministerio de Defensa ruso.

Militares rusos que regresan del cautiverio en Ucrania.Press Service of the Russian Ministry of Defense / Sputnik

Fuente: actualidad.rt.com

Moscú y Kiev realizaron el sábado otro canje de prisioneros según la fórmula de 307 por 307, informa el Ministerio de Defensa ruso.

«El 24 de mayo, de conformidad con los acuerdos ruso-ucranianos alcanzados el 16 de mayo en Estambul, otros 307 militares rusos fueron devueltos del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio fueron trasladados 307 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania», reza el comunicado.

Según el organismo, actualmente, los militares rusos se encuentran en el territorio de Bielorrusia, donde se les brinda la asistencia psicológica y médica necesaria. Todo el personal ruso será transportado a Rusia para recibir tratamiento y rehabilitación en instituciones médicas del Ministerio de Defensa de Rusia.

«El intercambio a gran escala iniciado por la parte rusa continuará», señaló la cartera.

La jornada anterior, 270 militares y 120 civiles también regresaron a Rusia como parte del intercambio.

Durante las negociaciones que se celebraron días atrás en la ciudad turca de Estambul, Moscú y Kiev acordaron el mayor intercambio de prisioneros según la fórmula de 1.000 por 1.000.

Vladímir Medinski, asistente de Vladímir Putin y quien encabezó la delegación rusa, comunicó que Moscú estaba «satisfecho» con los resultados de las negociaciones y «dispuesto a seguir en contacto».

Entre las personas que fueron intercambiadas, también había civiles tomados como rehenes por las fuerzas ucranianas, señaló el escritor y analista internacional Christian Lamesa, que además es embajador en Argentina de la sociedad rusa Znanie. Lamesa denunció que el régimen de Kiev cometió de esa forma «un acto que es, en toda regla, terrorismo, porque es ataque y el secuestro de la población civil».

