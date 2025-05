Samuel resalta que Lupo resolvió siete crisis económicas

«Yo busco como colaboradores a personas más inteligentes que yo».

Video: RTP

eju.tv

Este miércoles, Samuel presentó a su precandidato a vicepresidente, resaltando toda su trayectoria y experiencia en el ámbito económico, asegurando que es lo que Bolivia necesita hoy más que nunca.

Con la presentación de José Luis Lupo, la alianza Unidad se posesiona como un frente fortalecido en el ámbito económico, teniendo a Samuel Doria Medida, quien destaca como empresario en el país y Lupo quien fue ministro de Hacienda y de Desarrollo Económico durante el gobierno de Tuto Quiroga, fue Gerente General del Departamento de Países del Cono Sur y Representante en Argentina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

«Tiene experiencia en haber resuelto siete crisis económicas a lo largo de nuestro continente» recalcó Samuel, ante la crisis que está viviendo nuestro país hace ya un par de años, que se agravó en los últimos meses con el veto a las exportaciones.

«Yo busco así a mis colaboradores, yo no busco a personas que no me puedan hacer sombra, no, yo busco a mis colaboradores, a personas más inteligentes que yo en las tareas que debemos hacer» aseguró el precandidato a Presidente.