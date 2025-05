La concejal Lola Terrazas se refirió a la adjudicación del desayuno escolar en Santa Cruz de la Sierra, cuestionando que este beneficio se les entregará tarde a los estudiantes, cuando debió hacerse desde el primer día de clases.

Además, a través de redes sociales observó que faltan Bs 70 millones del presupuesto de la adjudicación que se aprobó en el Concejo Municipal.

“Acaban de adjudicar la licitación del desayuno escolar que inicialmente estaba presupuestado por 170 millones de bolivianos. En esta licitación fue por 117 millones de bolivianos. Pero, la adjudicación que se va a firmar es por 100 millones de bolivianos. ¿Qué va a hacer alcalde con los 70 millones de bolivianos que no se van a utilizar para el desayuno escolar?”, cuestionó.

De igual forma, Terrazas señaló que el desayuno escolar será entregado de forma incompleta, toda vez que de los 40 lotes, solo se licitaron 28. Quedando 12 lotes desiertos, “es decir que nuestros niños no van a contar con pastelería y galletería”, advirtió.

En esa línea, la concejal también cuestionó al alcalde Jhonny Fernández de por qué no ha informado desde cuándo se va a entregar el desayuno escolar, pidiéndole que informe públicamente a los padres de familia en qué se va utilizar los Bs 70 millones del presupuesto que están contemplados en el POA para la provisión del desayuno escolar.

“Esta adjudicación no exime de las faltas que han cometido los funcionarios por todos los meses que no están recibiendo el desayuno escolar y esperemos que este pisoteo a los derechos de nuestros escolares no se vuelva a repetir. Y que el desayuno escolar, que bien merecido lo tienen nuestros niños, sea realmente nutritivo y útil para que tengan una nutrición adecuada y un rendimiento escolar óptimo”, concluyó.

ALCALDE DARÁ A CONOCER LA EMPRESA

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández anunció que esta semana daría a conocer a la empresa que se adjudicó el servicio del desayuno escolar, además de la variedad del mismo y la fecha de entrega a los estudiantes.