Seguidores de Andrónico suspenden protestas y esperan definiciones de la candidatura

Hasta este domingo se espera que se confirme los acuerdos con UCS

Marco Antonio Chuquimia

El grupo de afines del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, aglutinados en torno al denominado Pacto del Pueblo decidieron que no saldrán a protestar la siguiente semana, tal como estaba definido para evitar que el Gobierno use su protesta y hacerlos responsables de la debacle económica.

“Luis Arce, estarás rezando que nosotros nos levantemos para bloquear las calles, las carreteras; pero, no lo vamos a hacer. ¿Por qué?, porque nosotros no queremos hacerte ese favor, porque después nos van a culpar a nosotros: ‘por culpa de los bloqueos no hay gasolina, no hay diésel’; pero eso es lo que no va a suceder, eso quiero que entienda este gobierno”, dijo uno de los dirigentes en conferencia de prensa.

Desde el lunes están programadas varias protestas de distintos sectores; pero en la ciudad de La Paz, todos los grupos que no son afines al expresidente Evo Morales saldrán a protestar, pero, no a bloquear. En cambio, los evistas sí saldrán al bloqueo de carreteras, medida que fue dispuesta por los dirigentes seguidores de Morales.

Los androniquistas habían anunciado protestas para la siguiente semana, luego de que se conociera de otro recurso que intenta dejarlo fuera de la carrera electoral. El abogado Frank Campero dijo que mientras no se solucione el problema del MTS, Rodríguez no puede postular por otro partido, pedido judicial que aún no prosperó.

Los androniquistas esperan las decisiones que se tomarán este domingo cuando, supuestamente, se haga conocer el frente con el que el presidente del Senado encarará las elecciones generales de agosto; aunque es especuló que será con UCS, no se pudo confirmar a lo largo de la semana las condiciones de ese acuerdo.

