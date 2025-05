Según Morales, Andrónico no le devuelve las llamadas y lo critica por llamar a la unidad

Evo Morales dijo que convocó a Andrónico Rodríguez en varias oportunidades pero éste no contesta ni le devuelve las llamadas.

Andrónico Rodríguez y Evo Morales. Foto: RRSS

Fuente: Brújula Digital

El expresidente Evo Morales señaló este sábado que el candidato y senador, Andrónico Rodríguez, ya no le devuelve las llamadas pese a que él le llama y convoca para que regrese “a su casa”. Además de ello, el exmandatario le criticó por no tener moral para llamar a la unidad porque no respeta lo orgánico dentro de su federación.

“Para salvar la responsabilidad, los seis ejecutivos hemos convocado al Andrónico con carta que venga, no vino, además de eso, yo públicamente por Kawsachun convoqué vuelve a casa, vuelva a su familia, que respete decisión orgánica. No es mentira, ayer, anteayer nuevamente convoqué, ayer llamé y no contesta y no devuelve llamada”, indicó Morales en un ampliado del Trópico de Cochabamba.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El pasado 21 de mayo, Morales insistió en que Andrónico “regrese a su casa, a volver a su familia, a reconocer la lucha de sus padres”, esto tras la división del MAS en tres facciones: arcistas, evistas y aquellos que apoyan al presidente de la Cámara de Senadores.

Sin embargo, pese a ese pedido, Morales dijo que Andrónico no tiene moral para convocar a la unidad de las organizaciones sociales, porque no respeta las decisiones orgánicas de su Federación.

“Su sindicato, su centra de Andrónico está con Evo, como no va a respetar eso, si no respetamos la vida orgánica, no tenemos ninguna moral para convocar a unidad. Aquí hemos avanzado con decisión orgánica, con disciplina”, aseveró.

Asimismo, acusó a la derecha de estar usando Andrónico para dividir a las federaciones de Cochabamba.

“Casi a todas las federaciones han dividido, menos al trópico de Cochabamba, ahora la derecha, el imperio está usando al Andrónico para dividirnos”, agregó.

BD/MC