Senador Mamani reconoce que hay acercamientos con UCS para que Andrónico vaya como candidato con esa sigla

El asambleísta refiere que una comisión se reunió con dirigentes de la tienda política del alcalde cruceño para la conformación de una probable alianza. Rodríguez busca alianzas tras el fallo judicial que afecta a Alianza Popular.

eju.tv / Video: DTV

Tras dos fallos judiciales adversos que ponen en duda la continuidad de Alianza Popular en las elecciones nacionales, la participación de Andrónico Rodríguez quedó en suspenso ante el riesgo de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acate la determinación judicial y cancele la personería jurídica del Movimiento Tercer Sistema, liderado por Félix Patzi, partido que es el soporte legal de esa coalición; ante este panorama, representantes del entorno político del presidente del Senado exploran alternativas para garantizar su candidatura presidencial.

El senador Hilarión Mamani, del ala ‘androniquista’ del Movimiento al Socialismo (MAS), reconoció que hubo acercamientos concretos con el partido del alcalde cruceño Jhonny Fernández, Unidad Cívica Solidaridad (UCS), para poder establecer una alianza ‘seria y verdadera’, que permita al senador del trópico de Cochabamba participar en los comicios programados para el 17 de agosto, habida cuenta que es uno de los potenciales aspirantes a ocupar el sillón presidencial.

Foto: captura de pantalla

“Una comisión se ha reunido, estamos queriendo unir a otra alianza, pero que sea seria y responsable, porque primero es el país, tiene que ser una alianza verdadera por el país sin condiciones, con la única condición de sacar al país de esta crisis económica que vive el país”, puntualizó el asambleísta, para luego dejar en claro que no se hablará con el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), porque su lideresa ‘Eva Copa se reunió con el imperio’. La alcaldesa alteña participó en una reunión organizada por el empresario Marcelo Claure.

Algunas voces ya dan por hecho el acuerdo entre ‘androniquistas’ y UCS, tal el caso del periodista John Arandia, quien en su cuenta de la red social X dio por hecho una virtual alianza entre las dos partes. “Andrónico va con UCS y la agrupación ciudadana Movimiento Originario Popular. Presentará esta nueva alianza este 30 en El Alto”, escribió el periodista paceño y acompañó el post con una convocatoria de un denominado ‘Proyecto A’ al acto que supuestamente se efectuará a las 10:00 del viernes.

La supuesta convocatoria publicada por el periodista John Arandia

Las declaraciones de Mamani se producen tras las dos decisiones judiciales que, según sus declaraciones, responden a una estrategia del gobierno de Luis Arce Catacora para impedir la competencia en el sector de la izquierda nacional por ello estaría con la intención de proscribir la candidatura del titular de la Cámara Alta mediante la inhabilitación de Alianza Popular ante el TSE como una manera de proscribir la candidatura de Rodríguez.

“Lamentamos el accionar del Órgano Ejecutivo, en este caso, de Luis Arce Catacora, primero nos quita ilegalmente la sigla del MAS – IPSP y posteriormente conspira contra los militantes del Movimiento al Socialismo; en estos momentos, Lucho Arce no quiere un candidato potencial que vaya a las urnas; Lucho Arce no quiere que haya elecciones transparentes, que el pueblo boliviano defina, en la mesa nos quiere ganar; no quieren que vaya como candidato Andrónico Rodríguez, solo quieren que vaya Eduardo del Castillo” dijo.

Foto: captura de pantalla

Por ello, cuestionó lo que considera un intento de concentrar el liderazgo de la izquierda en la figura del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, el candidato del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS). “¿Qué miedo tienen a Andrónico? Déjenle postular”, cuestionó Mamani, en clara alusión a que existe temor en la administración de Arce Catacora por el ascendiente popular del novel aspirante a la presidencia, especialmente entre las juventudes del MAS.

“En las urnas que se defina, que no obstaculice, que no bajen las alianzas políticas, qué van a resolver con bajar alianzas políticas, hoy por hoy han instrumentalizado el Órgano Judicial, basta de atropellar a la Constitución Política de Estado, ellos tienen que cumplir las normas, también el Tribunal Supremo Electoral tiene que garantizar elecciones transparentes, qué miedo tienen a Andrónico Rodríguez, dejen que vaya a la carrera electoral, basta de obstaculizar, que se respete la democracia”, puntualizó.

Foto: captura de pantalla

El marco legal boliviano establece que las alianzas y partidos deben cumplir con una serie de requisitos administrativos y legales para poder participar en procesos electorales, y cualquier irregularidad puede llevar a la cancelación de su personería jurídica. Esto ha sido motivo de controversia en anteriores comicios, y vuelve a estar en el centro del debate nacional, porque se observa que existe una excesiva judicialización de la política que puede minar la confianza de la ciudadanía.

Pese al revés legal, Mamani ratificó que la candidatura de Rodríguez se mantendrá firme. “A las buenas o a las malas vamos a ir a elecciones con Andrónico Rodríguez, porque tiene un proyecto de juventud, un proyecto país para salvar Bolivia, porque en este momento nuestros compatriotas están sufriendo y hay que trabajar de manera conjunta con todos los movimientos populares, unidad es lo primero”, enfatizó.