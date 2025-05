Sentencian a 20 años de prisión a venezolano que apuñaló a dos personas en el municipio de Concepción

El hecho ocurrió el domingo 4 de mayo de 2025, a horas 02:45, aproximadamente, en inmediaciones de la rockola “El Chapare” del municipio de Concepción.

Fuente: FGE

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó hoy que, en audiencia de procedimiento abreviado, se demostró con pruebas contundentes que el venezolano Endic R. C., de 32 años de edad, es autor del delito de Homicidio y Lesiones Graves y Leves cometido en contra de Gualberto G. C. y Luis Alberto G. C., de 45 y 35 años, hecho registrado el domingo 4 de mayo de la presente gestión, por ello, el Juzgado Publico Mixto, de Familia Niñez, Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Concepción dictó condena de 20 años de presidio que deberá cumplir en el penal de Palmasola.

“Se presentaron todas las pruebas colectadas en la investigación, mismas que se encuentran debidamente registradas en el Ecosistema del Ministerio Público como el certificado médico forense de las víctimas, acta de registro del lugar de los hechos, acta de secuestro del arma punzocortante con el que se habría cometido el delito, declaración testifical, entre otros, que fueron determinantes para que la autoridad jurisdiccional determine la condena de 20 años de presidio”, dijo el Fiscal Departamental.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por su parte, el Fiscal de turno, Raul Rivero Saucedo, señaló que el hecho ocurrió el domingo 4 de mayo de 2025, a horas 02:45, aproximadamente, en inmediaciones de la rockola “El Chapare” del municipio de Concepción, donde Gualberto y Luis Alberto se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y cuando uno de ellos se fue al baño fue atacado con un arma blanca por el denunciado, producto ello Gualberto perdió la vida mientras que la segunda víctima quedó gravemente herida.

Después del hecho, el autor intentó huir del lugar; sin embargo, fue capturado por vecinos quienes lo entregaron a la Policía.