Serecí: Empadronamiento masivo logró 596 mil nuevos registros en Bolivia, Santa Cruz lideró el empadronamiento

David Dávila, director nacional del Servicio de Registro Cívico (SERECÍ), brindó un informe sobre la conclusión del empadronamiento masivo realizado a nivel nacional.

Fuente: ATB

En total, se registraron aproximadamente 596.000 ciudadanos, destacándose el departamento de Santa Cruz, que presentó la mayor cantidad de nuevos registros y trámites de cambio de domicilio.

En la capital cruceña, durante un plazo de 20 días, se registraron 61.000 nuevos ciudadanos y 146.000 actualizaciones de datos.

Dávila señaló que los departamentos de La Paz y Cochabamba siguen a Santa Cruz en cuanto a la cantidad de registros.

Además, destacó la significativa actividad de empadronamiento en el exterior, particularmente en Chile, que fue uno de los países con mayor cantidad de registros. A nivel mundial, se registraron 56.400 ciudadanos nacionales, quienes podrán ejercer su derecho al voto.

El director de SERECÍ calificó el empadronamiento masivo como exitoso, destacando que el proceso concluyó sin la presencia de filas en los centros habilitados, lo cual atribuyó a la fase de empadronamiento permanente que facilitó el registro de los ciudadanos. Además, aclaró que no existen sanciones por no estar registrado para votar, pero sí por no ejercer el voto en las elecciones.