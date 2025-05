Sólo escucharon gritos, dice esposa del piloto y agradece esfuerzos para el rescate

La esposa del piloto señaló que hasta el momento no vieron con vida a su esposo, solo escucharon los gritos de auxilio.







Adriana Leigue, esposa del piloto de la avioneta desaparecida, informó que gracias a un grupo de pescadores que escucharon los gritos y pedidos de auxilio se logró ubicar el lugar donde se encuentran los tripulantes. Sin embargo, hasta el momento, no se les ha comunicado oficialmente que el rescate haya concluido con éxito.

Leigue expresó su agradecimiento a las autoridades que trabajan en las labores de rescate y explicó que el sitio donde se encuentran los tripulantes es de difícil acceso. Indicó además que un equipo del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) partió hacia la zona durante la madrugada.

Los pescadores que escucharon los gritos de auxilio alertaron a las autoridades, aunque no lograron visualizar a los tripulantes. No obstante, confirmaron que se trataba de los ocupantes de la avioneta. “Mencionaron que unos pescadores los han encontrado, pero a ciencia cierta ellos no los han visto, no han podido llegar al lugar”, relató en una entrevista con la red UNITEL.

De acuerdo con el último informe del COED, ya se logró verificar que los tripulantes están con vida, y solo resta ejecutar el operativo de rescate.