Tarija: Advierten uso de IA para adulterar fotos y extorsionar a mujeres

La Fuerza Especial de Lucha Contra Crimen (FELCC) advierte de un nuevo método de estafa. Se trata del uso de Inteligencia Artificial (IA) para adulterar fotos y luego extorsionar a las víctimas.

Imagen referencial

Fuente: https://elpais.bo

David Cussy, de la División de Delitos Financieros de la FELCC, explicó cómo actúan estos estafadores. Usa las fotografías, sobre todo de señoritas, de las redes sociales y las editan con Inteligencia Artificial con imágenes pornográficas.

“Luego se comunican con ellas, les dicen que son sus fotos y que si no depositan cierta cantidad de dinero, las harán públicas con todos sus amigos. Hay víctimas que depositan y otras no, los bloquean, los eliminan y ahí termina, porque lo que ellos buscan es ese juego de intimidar y entre más conversas, más te involucran en lo que quieren hacer”, explicó a PLUS TLT.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Cussy dijo que en lo que va de la gestión 2025 han recibido incluso hasta cinco denuncias por semana. Se han dado casos en los que las víctimas han pagado hasta 3.000 bolivianos a los estafadores.

“Nuestra legislación boliviana es muy frágil, cualquier persona puede usar la copia de nuestro carnet y habilitar una línea telefónica para extorsionar”, lamentó.