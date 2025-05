Tarija: Esther Sánchez denuncia amenazas contra su familia tras denunciar formalmente irregularidades en la DOT

Sánchez explicó que las amenazas comenzaron poco después de haber hecho públicas sus denuncias sobre manejos irregulares en esta dependencia municipal, situación que considera una represalia directa por su labor de fiscalización.

La diputada por Tarija de Comunidad Ciudadana, Esther Sánchez, informó que presentó una carta formal al Ministerio de Justicia exigiendo garantías para su seguridad y la de su familia, luego de recibir graves amenazas contra su integridad física tras denunciar presuntas irregularidades en la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) de Tarija.

Sánchez explicó que las amenazas comenzaron poco después de haber hecho públicas sus denuncias sobre manejos irregulares en esta dependencia municipal, situación que considera una represalia directa por su labor de fiscalización.

“Estoy muy preocupada por la seguridad de mi familia. Estas amenazas son serias y no pueden tomarse a la ligera. Por eso, he solicitado al Ministerio de Justicia que intervenga y me brinde garantías constitucionales”, afirmó la legisladora.

Además, reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones y denuncias que afectan a instituciones públicas, pese al riesgo personal. “No vamos a callarnos. Vamos a seguir luchando por la transparencia y la legalidad, cueste lo que cueste”, concluyó.