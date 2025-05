Tarija: Panificadores le dicen adiós al pan de un boliviano

Las productoras anuncian un paro indefinido desde este martes

Los panificadores de la provincia Méndez dejarán de producir pan de un boliviano, ahora sólo se halla pan de dos bolivianos, por unidad, o de tres unidades por cinco bolivianos. Además, anuncian un paro desde este martes 20 de mayo.

Al conocer que los panificadores no venderán pan desde hoy, los ciudadanos se volcaron a los mercados a comprar pan en grandes cantidades, a manera de abastecerse. Pero grande fue su sorpresa porque se hallaron con pan de dos bolivianos, algunas tenían de un boliviano, pero era visiblemente pequeño.

“Yo compro todos los días 10 bolivianos de pan en la mañana y otros 10 bolivianos en la noche, antes llevaba 10 panes, ahora solo llevo seis. Así estamos, ya no alcanza”, lamentó uno de los compradores.

Las vendedoras de pan confirmaron que este martes, desde las 08.30 de la mañana, realizarán una marcha por las principales calles de la ciudad de Tarija, hasta llegar a la plaza Luis de Fuentes, donde harán conocer su molestia por el alza de precios de los insumos que usan para elaborar el pan, como la harina, que sobrepasó los 500 bolivianos el quintal, y la manteca.

Si bien ellas subieron el precio de su producto, argumentan que los comerciantes siguen encareciendo los insumos “día a día”, lo que no permite estabilizar los costos.

Ante esa situación, varias familias piden al Gobierno Nacional incluir a Tarija en la subvención de harina y manteca, para que el precio del pan se mantenga. Sin embargo, cabe recalcar que son los panificadores los que no quieren recibir esos productos subvencionados, indicando que no son de buena calidad y que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) no garantiza el abastecimiento.