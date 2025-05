¡Tragedia! Padre intentó salvar a su hijo de un incendio en Santa Cruz, pero ninguno sobrevivió

La esposa y madre de las víctimas, aún en estado de shock, permanecía de pie frente a la casa, sosteniendo las pertenencias de su hijo.

Milen Saavedra







Fuente: Red Uno

La madrugada de este martes, un incendio se desató en una vivienda del barrio ‘Jhonny Fernández’, en el Plan 3.000 en Santa Cruz de la Sierra. El fuego sorprendió a todos los ocupantes de la casa, la madre logró escapar, sin embargo, padre e hijo fueron alcanzados por las llamas y fallecieron.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La Policía se hizo presente para realizar el levantamiento de los cuerpos, precintar el lugar y comenzar con las investigaciones para identificar las causas del siniestro.

La madre y abuela de las víctimas también estaba en el lugar. Ella vive en otro lugar, cuando vecinos le avisaron que la casa de su hijo se estaba quemando, corrió, sin embargo, al llegar se encontró con la tragedia.

«Me dijeron que están quemados. Mi hijo trabajaba en un taller que tiene. Eran él, su esposa y dos hijos. No entiendo cómo pasó. El niño gritó y él, como cualquier padre, entró a salvarlo, pero después no salió», contó entre lágrimas.

A la vez, la esposa de la víctima, aún en estado de shock, permanecía de pie frente a la casa, sosteniendo las pertenencias de su hijo. El padre tenía 36 años y el niño, 10.

«Los bomberos llegaron tarde, cuando el fuego estaba apagado. Estábamos durmiendo y mi hijo me gritó, salí corriendo. Mi esposo entró, intentó rescatarlo y el fuego le atrapó. No pudo salir ninguno de los dos. Los vecinos me ayudaron a apagar el fuego, pero ya estaba todo quemado en el cuarto de mi hijo», comentó.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue. La mujer pidió ayuda de la población para enterrar a sus familiares, ya que no cuenta con recursos. Su esposo era mecánico y ahora se quedó sin el principal sustento de su familia.