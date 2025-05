Transporte duda que el combustible se regularice en dos días

El viernes, el presidente Luis Arce anunció que a partir del lunes 26 la provisión y distribución de combustible se regularizará en todo el territorio nacional, pero el Transporte Pesado Sindicalizado de Cochabamba duda que en dos días se resuelva el problema que afecta al país desde hace varios meses.

“Hemos visto todos los departamentos colapsados, por camiones que hacen filas en los surtidores, hemos visto manzanos y manzanos de filas, por lo que no creemos que desde el lunes se normalice (…), dudamos mucho de aquello”, afirmó Juan Quispe, representante del sector.

Combustible

De acuerdo con el sector, para regularizar el abastecimiento de carburantes las estaciones de servicio deberían trabajar las 24 horas del día, pues hay cientos de vehículos en las filas de los surtidores.

Además, Quispe indicó que el problema no solo afecta a Cochabamba, sino a todas las regiones del país.

Al respecto, el viernes Arce señaló que, “pese a viento y marea”, se trabajó para normalizar la provisión de diésel y gasolina, por lo que llamó a la calma a todos los sectores afectados por el desabastecimiento.

“Simplemente es para salir del paso (…), la anterior vez dijeron lo mismo y no han dado ninguna solución hasta la fecha (…), ya no les creemos porque ha habido oportunidades en las que ha habido compromisos bastante serios, con fechas, pero no han sido cumplidas”, fustigó el representante del transporte pesado.

Sin embargo, Quispe espera que la previsión del Presidente sea cierta y el abastecimiento se normalice a partir del lunes, pues su sector ya no puede enfrentar la situación, pues se ven imposibilitados de realizar sus actividades y generar ingresos.

El día lunes habrá una reunión nacional con todos los sectores del transporte donde se analizará qué medidas de presión se puede adoptar si es que el Gobierno no regulariza la distribución de diésel y gasolina.