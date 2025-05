Transporte pesado denuncia 20% de despidos por el incremento salarial

Por Daniel Zenteno / La Paz

Este martes, el representante de la Confederación del Transporte Pesado Nacional e Internacional de Bolivia, Domingo Ramos, denunció que, tras la oficialización del incremento salarial para esta gestión, las empresas despidieron, aproximadamente, al 20% de los transportistas asalariados de su sector.

“Estamos mendingando trabajo (…); están despidiendo por lo menos a un 20% de cada empresa, ya no hay posibilidad de pagar a los choferes asalariados”, indicó en conferencia de prensa.

La anterior semana, el presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 5383 que estable un aumento del 10% al Salario Mínimo Nacional, que pasa de Bs 2.500 a Bs 2.750, y del 5% al haber básico, que alcanza a sectores como salud, educación, Policía y Fuerzas Armadas.

Además, el decreto establece que el pago del incremento es retroactivo y se debe efectivizar hasta el 31 de julio.

De acuerdo con Ramos, esta situación generó que las empresas decidieran despedir a los conductores, pues sus utilidades en general son cada vez más bajas y no podrán cumplir con el incremento salarial.

“Nosotros como transportistas no podemos aumentar nuestros fletes, porque realmente no hay circulante, no hay economía”, denunció el dirigente del transporte pesado.

En su criterio, el Gobierno debería adoptar una “política de austeridad” y reducir el salario de los funcionarios públicos, empezando por el presidente Luis Arce y por todos sus ministros, a los cuales Ramos calificó de incapaces.

Sin embargo, estas autoridades también recibirán el incremento salarial, medida que fue cuestionada por el dirigente.

Por ello, responsabilizó a Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), a quien acusó de ser un parásito. De igual manera, fue bastante crítico con los dirigentes de la Confederación de Choferes de Bolivia que, en su criterio, son serviles al Gobierno.