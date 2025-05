Tras el informe del OIEA, Israel acusó al régimen de Irán de querer completar su programa de armamento nuclear

Fuente: infobae.com

Israel acusó este sábado al régimen de Irán de querer “completar su programa de armamento nuclear”, después de conocerse un informe confidencial del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), según el cual Teherán aceleró su ritmo de producción de reservas de uranio enriquecido al 60%.

“A pesar de las innumerables advertencias de la comunidad internacional, Irán está totalmente decidido a completar su programa de armamento nuclear”, afirmó la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

El nivel de enriquecimiento al 60% del uranio se acerca del 90% necesario para fabricar armas nucleares.

“Este considerable aumento de la producción y acumulación de uranio altamente enriquecido por parte de Irán, el único Estado no poseedor de armas nucleares que produce este tipo de material nuclear, es motivo de gran preocupación”, escribió la agencia nuclear de la ONU en el informe.

El reporte tiene lugar en un momento delicado, ya que Irán y Estados Unidos han estado llevando a cabo varias rondas de conversaciones sobre un posible acuerdo nuclear que el presidente estadounidense, Donald Trump, está tratando de alcanzar con la República Islámica.

El líder supremo Ali Khamenei supervisa una planta nuclear, en Teherán (Office of the Iranian Supreme Leader/WANA via REUTERS)