Tras la renuncia de la jueza Julieta Makintach, el juicio por la muerte de Maradona quedó en un limbo hasta el jueves

La integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro fue apartada, en medio de las acusaciones en su contra por haber grabado un documental sobre ella durante el debate sin autorización oficial.

Las pruebas presentadas este martes fueron demoledoras. Se proyectó el trailer y se mostró el guión en el que Makintach aparece más como actriz que como jueza, con imágenes de Maradona, en medio del llanto de Verónica Ojeda y Gianinna Maradona.

Al pedir la palabra este martes, ofreció una dura resistencia y advirtió: «No hay irregularidad, no hay delito, no hay mal desempeño. Lo que hay es una gran operación mediática para coaccionar y apartarme de este debate. ¿Y saben qué? Yo no me voy a excusar, quiero dejar en claro que no me voy a apartar«.