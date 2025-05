Trump prohíbe a Harvard inscribir a estudiantes extranjeros

El gobierno de Estados Unidos acusó a la universidad de permitir que «agitadores antiestadounidenses y proterroristas» agredan a estudiantes judíos en el campus, además de trabajar con el Partido Comunista Chino.

Fuente: DW

La administración de Donald Trump retiró este jueves (22.05.2025) a la Universidad de Harvard el derecho a inscribir a estudiantes extranjeros, en una nueva escalada de las tensiones entre su gobierno y la prestigiosa institución, y argumentó que miles de estudiantes actuales deben transferirse a otras instituciones o abandonar Estados Unidos.

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.

It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025