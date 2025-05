Trump recibe al primer ministro de Canadá en plena guerra comercial y cruces verbales

Fuente: https://actualidad.rt.com

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunirá este martes con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., en plena guerra comercial y cruces verbales, informa Bloomberg.

La reunión tendrá lugar una semana después de que Carney ganara las elecciones federales, tras prometer que podría guiar a su país a través de las turbulencias económicas de la guerra comercial y protegerlo frente a las agresiones de su vecino del sur.

El mandatario canadiense ha intentado rebajar las expectativas del encuentro diciendo que espera que sean conversaciones «difíciles, pero constructivas», matizando que no cree que den lugar a una solución inmediata a las tensiones comerciales latentes.

Asimismo, ha dicho que su objetivo con Trump es ir más allá de las conversaciones sobre sectores y plazos específicos y entrar en una discusión más «integral» sobre la relación económica y de seguridad entre Ottawa y Washington. También ha dicho que Canadá puede permitirse esperar al acuerdo adecuado y que no aceptará lo primero que EE.UU. ponga sobre la mesa.

Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que ve a Carney como otro líder que quiere negociar con él sobre aranceles y el acceso al mercado estadounidense. «No estoy seguro para qué quiere verme, pero supongo que quiere llegar a un acuerdo, todo el mundo lo quiere», declaró este lunes a los periodistas.

Este martes, Trump reiteró sus críticas a Carney. «Tengo muchas ganas de trabajar con él, pero no puedo entender una simple verdad, ¿por qué EE.UU. subvenciona a Canadá con 200.000 millones de dólares al año, además de darles protección militar gratuita, y muchas otras cosas? No necesitamos sus coches, no necesitamos su energía, no necesitamos su madera, no necesitamos nada de lo que tienen, aparte de su amistad, que esperamos mantener siempre«, escribió en su cuenta en Truth Social, agregando que Canadá, «por el contrario, necesita todo» de EE.UU.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump ha realizado una serie de anuncios arancelarios que afectan a Canadá y a otros grandes socios comerciales de EE.UU. Inicialmente, impuso tarifas del 25 % a la mayoría de las importaciones fabricadas en Canadá, si bien más tarde concedió una exención a los productos que se venden en cumplimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado durante su primera legislatura.

A pesar de esa exención, Trump sigue imponiendo importantes aranceles al acero, el aluminio y los vehículos canadienses, y ha amenazado a otros sectores como el maderero, el farmacéutico y la producción cinematográfica. La posición de Canadá es que los aranceles estadounidenses violan dicho acuerdo comercial, y ha respondido con contraaranceles sobre decenas de miles de millones de dólares en bienes fabricados en EE.UU.

Estos países mantienen una de las mayores relaciones comerciales del mundo, con un intercambio de bienes y servicios de 916.000 millones de dólares el año pasado, según datos de la Oficina del Censo de EE.UU. La parte estadounidense tuvo un déficit comercial de 36.000 millones de dólares con Canadá en 2024, debido en parte a las importaciones de petróleo y gas.