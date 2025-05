Trump saluda reunión con China: se negoció «reinicio total»

«¡¡¡Ha habido un gran progreso!!!», proclamó el presidente estadounidense al concluir la primera ronda de negociaciones directas con China sobre aranceles.

Fuente: www.dw.com

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado (10.05.2025) que la reunión sostenida con China en Ginebra sobre los aranceles ha sido «muy buena», ya que se negoció un «reinicio total» de forma «amistosa, pero constructiva».

«Una reunión muy buena hoy con China en Suiza. Se discutieron muchos temas y se llegó a muchos acuerdos. Se negoció un reinicio total de forma amistosa, pero constructiva. Por el bien tanto de China como de Estados Unidos, queremos ver una apertura de China a las empresas estadounidenses. ¡¡¡HA HABIDO UN GRAN PROGRESO!!!», escribió Trump en su red social, Truth Social.

A very good meeting today with China, in Switzerland. Many things discussed, much agreed to. A total reset negotiated in a friendly, but constructive, manner. We want to see, for the good of both China and the U.S., an opening up of China to American business. GREAT PROGRESS…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 10, 2025